EE. UU. presiona a Siria para que envíe tropas contra Hezbolá al Líbano [eng]

La administración Trump ha instado al nuevo lider de Siria a desplegar fuerzas militares en el este del Líbano para ayudar a desmantelar a Hezbolá, aunque los funcionarios sirios siguen mostrándose recelosos ante tal operación debido a la preocupación de verse involucrados en una guerra regional y de provocar conflictos religiosos. El nuevo gobierno de Siria ve riesgos como posibles contraataques de misiles iraníes y posibles disturbios entre la minoría chiíta, lo que amenaza los esfuerzos por estabilizar Siria tras violencia sectaria de años.

| etiquetas: geopolítica , guerra , aliados , inteligencia , escalada
alehopio #1 alehopio
La Coalición Epstein está pidiendo ayuda al fanático del ISIS y Al Qaeda que ahora gobierna en Siria gracias al apoyo de Israel.

Ante la necesidad, fuera máscaras !!!
oceanon3d #4 oceanon3d *
#1 He tenido que rebobinar tres veces para entender toda esa mierda de geopolítica de hijos de fruta.
Anfiarao #2 Anfiarao
Uy, ahora se entiende mejor el cambio político apoyado por usa en Siria el año pasado...
Supercinexin #5 Supercinexin
Éste fantástico hilo meneado por @Delay y negativizado por los palanganeros del fascismo habituales cobra gran relevancia de repente con este meneo: www.meneame.net/story/llamaba-soleimani-fue-uno-mas-grandes-antifascis
#3 soberao
Aquí todo el mundo tiene que arriesgar su culo por "los de la tierra prometida" y mientras tanto NetanYahoo es su bunker esperando que pase la tormenta. Y todo a cambio de qué, como si que Trump te de las gracias es algo y eso si se acuerda, que mucho pedir ayuda pero luego dirá que Roma no paga a traidores.
#6 JanSolo
Pero si no lo necesitan igual que no necesitan ni a la OTAN ni nada según dice así que no se porque presiona.
suppiluliuma #8 suppiluliuma
#_5 @SuperHeilPutin cree que Franco era antifascista. :troll:
