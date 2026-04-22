EE.UU. baraja enviar al Congo a 1.100 refugiados afganos que colaboraron con su ejército

La Casa Blanca mantiene conversaciones con las autoridades de la República Democrática del Congo (RDC) para enviar al país africano a unos 1.100 refugiados afganos que colaboraron con el ejército estadounidense durante la guerra contra el régimen talibán. Estas negociaciones son consecuencia directa de la decisión de Donald Trump de suspender el programa que permitía solicitar asilo en Estados Unidos a los afganos que ayudaron a Washington. Este grupo, que lleva un año varado en Qatar, está compuesto por intérpretes y familiares de miembros...