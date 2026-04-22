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EE.UU. baraja enviar al Congo a 1.100 refugiados afganos que colaboraron con su ejército

EE.UU. baraja enviar al Congo a 1.100 refugiados afganos que colaboraron con su ejército

La Casa Blanca mantiene conversaciones con las autoridades de la República Democrática del Congo (RDC) para enviar al país africano a unos 1.100 refugiados afganos que colaboraron con el ejército estadounidense durante la guerra contra el régimen talibán. Estas negociaciones son consecuencia directa de la decisión de Donald Trump de suspender el programa que permitía solicitar asilo en Estados Unidos a los afganos que ayudaron a Washington. Este grupo, que lleva un año varado en Qatar, está compuesto por intérpretes y familiares de miembros...

| etiquetas: república democrática del congo , eeuu , refugiados afganos
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8 comentarios
16 2 0 K 176 actualidad
Gry #2 Gry
Roma no paga a traidores. :-P
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powernergia #6 powernergia
Hay que ser muy mala gente para hacer estas cosas.
2 K 47
Priorat #1 Priorat
Luego pueden hacer lo mismo con los vietnamitas y descendientes.
1 K 32
wata #3 wata *
Espero que la gente a ra los ojos...aunque lo dudo.
Colaborar con esta gentuza es labrarseel infierno.
1 K 22
Dene #4 Dene
Igual hasta les hacen un favor y todo .. Congo tiene mejor pinta que USA hoy en día.. ademas con esta medida la gente de paises en problemas se lo pensará dos veces antes de colaborar a que los yankis invadan sus paises..
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ur_quan_master #8 ur_quan_master
Bonita metáfora del trato que dará EEUU a los países europeos por apoyarlo en su guerra proxy en Ucrania.
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#7 casicasi
Todo recuerda tanto a los traslados de población en tiempos de Stalin!
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#5 hackerman
Los favores se pagan pobrecicos
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menéame