EE UU anuncia una operación militar a gran escala “contra el narcoterrorismo” en América Latina

La declaración del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, llega pocas horas después del vigésimo ataque contra una narcolancha, que ha dejado cuatro muertos. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha anunciado este jueves el comienzo de una operación militar estadounidense para “expulsar a los narcoterroristas” del Hemisferio Occidental. En un mensaje en X, el jefe del Pentágono explica: “El presidente Trump nos ordenó actuar, y el Departamento de Guerra está cumpliendo. Hoy anuncio la Operación Lanza del Sur”.

skaworld #2
"Guerra contra el narcoterrorismo" es la segunda entrega de la exitosa saga "Guerra contra el terrorismo", una descacharrante comedia de accion en la que, contra todo pronóstico, las disparatadas aventuras de nuestros insólitos protagonistas los vuelve a llevar a invadir un pais y llevarse su petroleo
Antipalancas21 #1
Mientras EEUU sigue asesinado a supuestos traficantes, cuatro hoy de nuevo.
ipanies #3
Otra "Operación Especial" de una superpotencia gobernada por un nazi.
Recemos porque China no se apunte a la fiesta, si no, se van a repartir el mundo... Europa incluida.
#4 Beticom
EEUU me recuerda a esos padres helicópteros donde el problema siempre son los de fuera.
