EE UU anuncia una operación militar a gran escala “contra el narcoterrorismo” en América Latina

La declaración del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, llega pocas horas después del vigésimo ataque contra una narcolancha, que ha dejado cuatro muertos. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha anunciado este jueves el comienzo de una operación militar estadounidense para “expulsar a los narcoterroristas” del Hemisferio Occidental. En un mensaje en X, el jefe del Pentágono explica: “El presidente Trump nos ordenó actuar, y el Departamento de Guerra está cumpliendo. Hoy anuncio la Operación Lanza del Sur”.