Eduardo Verastegui arremete contra el medio tiempo donde estuvo Bad Bunny e invita a rezar a los aficionados

También señaló que, desde su perspectiva, el show existe gracias al trabajo de los deportistas.” Si el medio tiempo se ha convertido en un espacio woke que muchos jugadores, familias y aficionados no comparten, deberían tener el derecho de decirlo y de influir en lo que ahí se presenta”

| etiquetas: woke , eduardo verastegui , extrema derecha , súper bowl , bad bunny
7 comentarios
#1 Grahml
Esto que dice aquí:

"No entiendo por qué, si las verdaderas estrellas del Super Bowl son los jugadores, ellos no tienen voz ni voto sobre lo que ocurre en el show de medio tiempo."


Me recuerda a esta curiosa reivindicación de los futbolistas hará hace unos años:

El colectivo de futbolistas estalla: “No somos moneda de cambio para hacer negocios”
www.elindependiente.com/economia/2018/08/16/futbolistas-contra-acuerdo
Cuñado #3 Cuñado
#1 No entiendo por qué, si las verdaderas estrellas del Super Bowl son los jugadores, este lamecirios siente la necesidad de dar su opinión personal sobre el espectáculo :tinfoil:
ombresaco #7 ombresaco
#1 ...y nunca me lo habia preguntsdo hasta que han hecho algo que no me gusta :-S
Gry #2 Gry
¿Si los jugadores son las verdaderas estrellas por qué les debería importar lo que hagan para entretener so público mientras ellos descansan?
#4 Juantxi
El servismo de la extrema derecha mejicana hacía Trump es vergonzoso.
La ultraderecha ya no es ni nacionalista en ningún país sin que es súbdita del Emperador Trump.
Cuñado #5 Cuñado
el medio tiempo se ha convertido en un espacio woke

Que dice Overton que aflojéis un poco. Que él hablaba de una ventana, no del arco del triunfo.
Bretenaldo #6 Bretenaldo
Demasiadas cuestiones equivocadas en el mensaje de este hombre. Por poner una de ellas: el negocio del que se benefician los deportistas se nutre de todo lo que se construye en torno al espectáculo de la Superbowl, lo que incluye también las actuaciones del descanso.
