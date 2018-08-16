Eduardo Verastegui arremete contra el medio tiempo donde estuvo Bad Bunny e invita a rezar a los aficionados

También señaló que, desde su perspectiva, el show existe gracias al trabajo de los deportistas.” Si el medio tiempo se ha convertido en un espacio woke que muchos jugadores, familias y aficionados no comparten, deberían tener el derecho de decirlo y de influir en lo que ahí se presenta”
"No entiendo por qué, si las verdaderas estrellas del Super Bowl son los jugadores, ellos no tienen voz ni voto sobre lo que ocurre en el show de medio tiempo."
Me recuerda a esta curiosa reivindicación de los futbolistas hará hace unos años:
El colectivo de futbolistas estalla: “No somos moneda de cambio para hacer negocios”
www.elindependiente.com/economia/2018/08/16/futbolistas-contra-acuerdo
La ultraderecha ya no es ni nacionalista en ningún país sin que es súbdita del Emperador Trump.
Que dice Overton que aflojéis un poco. Que él hablaba de una ventana, no del arco del triunfo.