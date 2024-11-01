edición general
EDF sube el coste de sus futuros reactores atómicos un 40% con respecto al precio inicial

EDF calcula que esos reactores de tecnología EPR2 costarán 72.800 millones de euros, frente a los 51.700 millones que había fijado en su primera estimación, un coste que ya había elevado a finales de 2023, cuando lo fijó en 67.400 millones.

8 comentarios
#1 pandasucks
La falta de RAM DDR 5 :troll:
#4 tierramar *
El lobby de las mentiras: barata, es la más cara, en la construcción, mantenimiento y el almacenamiento durante siglos de los residuos; barata para las empresas.
Limpia: produce la contaminación más peligrosa , radiaactividad, y radionucleaidos que duran miles de años; la contaminación radioactiva que se está acumulando en troposfera tiene relación directa con el aumento exponencial de cánceres en el mundo.
Peligrosisisma: es estar minado con bombas nucleares un pais, hay un informe secreto que valora las consecuencias de una accidente nuclear en Francia: gatn parte del territorio quedarían inhabitable, miles d desplazados, y arruinariá a Europa por el coste
HeilHynkel #7 HeilHynkel
en.wikipedia.org/wiki/EPR_(nuclear_reactor)

EDF has acknowledged severe difficulties in building the EPR design. In September 2015, EDF stated that the design of a "New Model" EPR (later named EPR2) was being worked on and that it would be easier and cheaper to build.

Pues menos mal xD xD xD
#6 Khanbaliq
Pues que usen chips de lavadoras como los rusos y así ahorran.
#3 lordban
Tengo curiosidad por saber la evolución del coste de reactores en China. Me da a mi que el problema no es la energía nuclear en sí, sino que padece el mismo problema que hay en hacer carreteras, túneles, presas y cualquier otra obra en occidente.
PabloPani #5 PabloPani
#3 ¿quieres decir que en occidente la norma son los sobrecostes y ello afecta a la nuclear?
¿Por qué no ocurre entonces con las renovables?
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#5

Tengo la sospecha de que si te vas a este enlace, a partir del minuto 12:43 la explicación aplica a las nucleares también.

www.meneame.net/m/astronomia/programa-artemis-sin-sentido
