EDF sube el coste de sus futuros reactores atómicos un 40% con respecto al precio inicial

EDF calcula que esos reactores de tecnología EPR2 costarán 72.800 millones de euros, frente a los 51.700 millones que había fijado en su primera estimación, un coste que ya había elevado a finales de 2023, cuando lo fijó en 67.400 millones.
Limpia: produce la contaminación más peligrosa , radiaactividad, y radionucleaidos que duran miles de años; la contaminación radioactiva que se está acumulando en troposfera tiene relación directa con el aumento exponencial de cánceres en el mundo.
Peligrosisisma: es estar minado con bombas nucleares un pais, hay un informe secreto que valora las consecuencias de una accidente nuclear en Francia: gatn parte del territorio quedarían inhabitable, miles d desplazados, y arruinariá a Europa por el coste
EDF has acknowledged severe difficulties in building the EPR design. In September 2015, EDF stated that the design of a "New Model" EPR (later named EPR2) was being worked on and that it would be easier and cheaper to build.
Pues menos mal
¿Por qué no ocurre entonces con las renovables?
Tengo la sospecha de que si te vas a este enlace, a partir del minuto 12:43 la explicación aplica a las nucleares también.
