Sánchez, sobre la decisión de Bruselas de alargar la vida de los coches de combustión: "Es un error histórico de Europa"

"La competitividad se garantiza por la sostenibilidad y no por debilitar nuestros compromisos climáticos y nuestra apuesta por la sostenibilidad". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado de "error histórico" la eliminación de la prohibición de los coches con motor de combustión en la UE para 2035, una marcha atrás de la Comisión Europea tras las presiones de países como Alemania y el sector automovilístico que se conoció el martes.
| etiquetas: sanchez , europa , error , historico , alargar , vida , coches , combustion
Nos falta hacer un Milei con los glaciares para rematar, un Bolsonaro con la selva o un Trump con el “carbón limpio”
www.meneame.net/m/actualidad/milei-busca-limitar-proteccion-glaciares-
nos ponemos del lado de la industria contaminantecedemos a la presión de la industria europea del motor
O como los posibles sucesores de Sánchez a la presidencia del gobierno que también vienen de la política.
Me parece bien que alguien que ocupa un cargo político de alto nivel tenga experiencia previa en política.
Los coches europeos no se venden en Europa porque los europeos no los compran. No es porque contaminen o dejen de contaminar, es porque están empecinados en vender lujo y electrónica en lugar de utilidad.
Por eso los coches chinos se los va a comer vivos y lo saben y por eso están tratando ya de… » ver todo el comentario
Pero si elimina la nuclear que no emite CO2.
Los compromisos climáticos le importan un mojón. Sólo busca votos
Se puede mantener los 2 tipos de coche