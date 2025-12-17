edición general
19 meneos
18 clics
Sánchez, sobre la decisión de Bruselas de alargar la vida de los coches de combustión: "Es un error histórico de Europa"

Sánchez, sobre la decisión de Bruselas de alargar la vida de los coches de combustión: "Es un error histórico de Europa"

"La competitividad se garantiza por la sostenibilidad y no por debilitar nuestros compromisos climáticos y nuestra apuesta por la sostenibilidad". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado de "error histórico" la eliminación de la prohibición de los coches con motor de combustión en la UE para 2035, una marcha atrás de la Comisión Europea tras las presiones de países como Alemania y el sector automovilístico que se conoció el martes.

| etiquetas: sanchez , europa , error , historico , alargar , vida , coches , combustion
16 3 1 K 120 politica
14 comentarios
16 3 1 K 120 politica
Comentarios destacados:    
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
No le falta razón, con esa medida nos ponemos del lado de la industria contaminante.

Nos falta hacer un Milei con los glaciares para rematar, un Bolsonaro con la selva o un Trump con el “carbón limpio”
www.meneame.net/m/actualidad/milei-busca-limitar-proteccion-glaciares-
7 K 119
elgranpilaf #11 elgranpilaf
#3 No le falta razón, con esa medida nos ponemos del lado de la industria contaminante cedemos a la presión de la industria europea del motor
1 K 30
angelitoMagno #4 angelitoMagno
Estaría bien que Sánchez acabase de presidente de la Comisión Europea cuando deje la presidencia del gobierno. :troll:
3 K 43
Supercinexin #5 Supercinexin
#4 Sí, por Dios.
1 K 27
alcama #6 alcama
#4 ¿Cual era su profesión antes de ser presidente?
1 K 18
angelitoMagno #8 angelitoMagno
#6 ¿Antes de ser presidente? Se dedicaba a la política, igual que von der Leyen, Juncker, Durão Barroso o Prodi.
O como los posibles sucesores de Sánchez a la presidencia del gobierno que también vienen de la política.

Me parece bien que alguien que ocupa un cargo político de alto nivel tenga experiencia previa en política.
0 K 13
Battlestar #7 Battlestar
Dejando de un tema el lado de la sostenibilidad, el medio ambiente y demás, es también un error porque es empecinarse en dar la razón y aire a una industria que se muere por sus propias decisiones.
Los coches europeos no se venden en Europa porque los europeos no los compran. No es porque contaminen o dejen de contaminar, es porque están empecinados en vender lujo y electrónica en lugar de utilidad.
Por eso los coches chinos se los va a comer vivos y lo saben y por eso están tratando ya de…   » ver todo el comentario
2 K 39
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
"Lo que ayer se aprobó en el Parlamento Europeo es un error histórico de Europa, porque la competitividad, como aquí se ha dicho, se garantiza por la sostenibilidad y no por debilitar nuestros compromisos climáticos y nuestra apuesta por la sostenibilidad", ha dicho Sánchez durante la presentación en Madrid del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática.
2 K 29
#13 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 El error histórico es que Sánchez mantiene los 26.500 MW de ciclos combinado de gas en el PNIEC, no tiene previsto eliminar ninguno.
Pero si elimina la nuclear que no emite CO2.

Los compromisos climáticos le importan un mojón. Sólo busca votos
0 K 13
XtrMnIO #9 XtrMnIO
Más que nada porque Europa no produce petróleo.
1 K 22
Febrero2034 #12 Febrero2034
Es un error o no. Son coches más caros, dependen mucho de la Red eléctrica, tardan mucho en cargarse y para una familia o alguien que viva en el campo, no creo q pueda comprarse un coche eléctrico así a la ligera.

Se puede mantener los 2 tipos de coche
1 K 19
#10 DatosOMientes
Sinceramente, al que le sorprenda es por ingenuidad. Se veía venir que la industria del motor iba a presionar para que esto no se implantara en esa fecha.
0 K 11
alcama #2 alcama
Tu sí que eres un error, una calamidad para España
11 K -15
RegiVengalil #14 RegiVengalil *
#2 no es un error, es una puta pesadilla, es un plasta sin dignidad.
1 K 18

menéame