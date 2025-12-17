Sánchez, sobre la decisión de Bruselas de alargar la vida de los coches de combustión: "Es un error histórico de Europa"

"La competitividad se garantiza por la sostenibilidad y no por debilitar nuestros compromisos climáticos y nuestra apuesta por la sostenibilidad". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado de "error histórico" la eliminación de la prohibición de los coches con motor de combustión en la UE para 2035, una marcha atrás de la Comisión Europea tras las presiones de países como Alemania y el sector automovilístico que se conoció el martes.