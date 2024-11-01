·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4541
clics
Inquiokupas
4389
clics
El aficionado del Real Madrid expulsado por hacer el saludo nazi: "Tengo dos negros adoptados"
3585
clics
Eclipse Solar Total de 2026 en España
4718
clics
El deficiente sistema de ocultación en algunos documentos del 23F desclasificados permite conocer el texto tapado
3756
clics
El satélite Copernicus revela una transformación sorprendente en Marruecos
más votadas
344
La familia de la relatora de la ONU Francesca Albanese denuncia a Donald Trump en un tribunal de EEUU
296
Vox, único partido del Congreso que vota en contra de la subida de las pensiones
307
Los videos que muestran cómo soldados israelíes disparan a un adolescente palestino y se quedan viéndolo morir desangrado
423
La mala suerte persigue a Ayuso
578
La matriz alemana de Quirónsalud celebra que su negocio en España crece un 11%, tras un pago de casi 500 millones del Gobierno de Ayuso
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
8
clics
La 'edad' de los coches españoles asciende a 15 años y los expertos apuntan a la seguridad: "Los más antiguos multiplican el riesgo de muerte"
Los vehículos con más años pueden seguir siendo útiles por su valía en cuanto a confort, pero no incorporan los nuevos sistemas de seguridad
|
etiquetas
:
automovil
,
antigüedad
7
0
1
K
62
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
0
1
K
62
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
johel
Los mas antiguos multuplican el riesgo de muerte, los mas nuevos el riesgo de ruina economica.
Cuando no tenemos dinero los pobres pagamos con tiempo o con salud.
3
K
37
#4
GeneWilder
15 años. Justo el tiempo que hace que no me suben el salario.
2
K
25
#5
mono
La pobreza aumenta el riesgo de muerte
0
K
11
#8
Review
Hace 10 años con 20k tenías un coche decente, ahora para tener algo de la misma categoría ya te vas a 35/40k
Duplica el riesgo de ruina, si
1
K
10
#2
JotaMcnulty
"Los coches viejos, con más de 10 años, multiplican por dos el riesgo de que en un siniestro haya fallecidos".
0
K
8
#3
JotaMcnulty
Me espero a ver cuanto multiplica el factor de accidente el estado de las carreteras progresistas.
0
K
8
#6
CharlesBrowson
el capullo de la dgt frotandose las pezuñas por esto
0
K
8
#7
kkculopis
Con tal que no vayas en un bmw puedes estar seguro
0
K
7
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Cuando no tenemos dinero los pobres pagamos con tiempo o con salud.
Duplica el riesgo de ruina, si