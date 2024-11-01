edición general
La 'edad' de los coches españoles asciende a 15 años y los expertos apuntan a la seguridad: "Los más antiguos multiplican el riesgo de muerte"

Los vehículos con más años pueden seguir siendo útiles por su valía en cuanto a confort, pero no incorporan los nuevos sistemas de seguridad

johel
Los mas antiguos multuplican el riesgo de muerte, los mas nuevos el riesgo de ruina economica.
Cuando no tenemos dinero los pobres pagamos con tiempo o con salud.
GeneWilder
15 años. Justo el tiempo que hace que no me suben el salario.
mono
La pobreza aumenta el riesgo de muerte
Review
Hace 10 años con 20k tenías un coche decente, ahora para tener algo de la misma categoría ya te vas a 35/40k

Duplica el riesgo de ruina, si
JotaMcnulty
"Los coches viejos, con más de 10 años, multiplican por dos el riesgo de que en un siniestro haya fallecidos".
JotaMcnulty
Me espero a ver cuanto multiplica el factor de accidente el estado de las carreteras progresistas.
CharlesBrowson
el capullo de la dgt frotandose las pezuñas por esto
kkculopis
Con tal que no vayas en un bmw puedes estar seguro
