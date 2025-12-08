La economía argentina creció un 4,4% en 2025 (ENG)

El producto interno bruto (PIB) de Argentina creció un 2,1% en el período de octubre a diciembre en comparación con el mismo período de 2024, ligeramente por debajo de la estimación de los analistas del 2,2% y por debajo del 2,6% registrado un año antes.
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#6 Yo te garantizo que no, no ha ocurrido jamás.
No? Eso decían cuando España empezó a crecer después de la pandemia.
Ahora ya no?
-245.000 nuevos desempleados
-la industria y la construcción están eliminando puestos de trabajo ante la caída de la actividad.
www.meneame.net/story/deuda-argentina-disparo-461-mil-millones-dolares
Y sin contar la manipulación en los datos de la inflación que han hecho que hasta el director dimita
www.meneame.net/story/dimite-argentina-director-indec-pleno-cambio-cal
Pero me abstengo a los datos una economía que crece a un 4% con una inflación del 16%, ¿podemos afirmar que crece?
¿La economía creció otro 4%?
Me fascinan los números económicos de países tipo Argentina.