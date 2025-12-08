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La economía argentina creció un 4,4% en 2025 (ENG)

El producto interno bruto (PIB) de Argentina creció un 2,1% en el período de octubre a diciembre en comparación con el mismo período de 2024, ligeramente por debajo de la estimación de los analistas del 2,2% y por debajo del 2,6% registrado un año antes.

| etiquetas: argentina , pib , indec
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18 comentarios
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#14 Assoka
#12 Si hay más desempleo, es difícil que la pobreza caiga. Recuerda que en otros países también hay gente haciendo el trabajo habilidoso de Tezanos.
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#6 Alcalino
Si yo cojo un país y esclavizo a la mitad de la población os garantizo un crecimiento del 200% del PIB al año siguiente.
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#7 mancebador *
#2 Ya: www.eleconomista.es/economia/noticias/13702192/12/25/la-pobreza-marca-

#6 Yo te garantizo que no, no ha ocurrido jamás.
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Pontecorvo #11 Pontecorvo *
#6 Sin duda, la explicación más sensata y realista. La mitad de la población argentina está esclavizada y encadenada de ahí el aumento del PIB. No había caído yo en eso.
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powernergia #15 powernergia
"El rebote del gato muerto"

No? Eso decían cuando España empezó a crecer después de la pandemia.

Ahora ya no?
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D303 #4 D303
España esta entre los 12 países con mayor P.I.B. y la vida es muy compleja a nivel de microeconomía, no se puede relacionar macro economía con nivel de vida. Y es en lo que se basa esta noticia.
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#10 Assoka
#5 www.forbesargentina.com/money/fenomeno-argentino-crece-desocupacion-ec

-245.000 nuevos desempleados

-la industria y la construcción están eliminando puestos de trabajo ante la caída de la actividad.
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Pontecorvo #1 Pontecorvo *
En esta santa casa hay mucho preocupado por el devenir de la economía argentina. Seguro que las buenas noticias les importarán lo mismo que las malas.
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#2 Assoka
#1 La economía puede crecer, y eso no ser en absoluto una buena noticia, si crece a expensas de crear más pobreza, miseria, corrupción, y permite continuar en el gobierno a un loco sionista que habla con su perro muerto.
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#17 ctm2000j
#5 Es que lees el titular y ya te das cuenta de la tremenda manipulación de los datos... y luego lees de donde viene la noticia y te lo explicas todo...
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Pontecorvo #18 Pontecorvo
#17 La noticia viene de UNICEF.
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obmultimedia #3 obmultimedia
#1 ha crecido un 4.4% despues de cuanto de caida?
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Verdaderofalso #8 Verdaderofalso *
#3 con la deuda disparada xD
www.meneame.net/story/deuda-argentina-disparo-461-mil-millones-dolares

Y sin contar la manipulación en los datos de la inflación que han hecho que hasta el director dimita
www.meneame.net/story/dimite-argentina-director-indec-pleno-cambio-cal
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#9 To_lo_loco
Iba a comentar una ordinariez.

Pero me abstengo a los datos una economía que crece a un 4% con una inflación del 16%, ¿podemos afirmar que crece?
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bronco1890 #13 bronco1890
#9 Al PIB siempre se le aplica un deflactor que descuenta la inflación para su cálculo, si no sería un dato sin ningún sentido.
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#16 To_lo_loco *
#13 El año pasado la IA me dice que la inflación fue de un 219%.

¿La economía creció otro 4%?

Me fascinan los números económicos de países tipo Argentina.
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menéame