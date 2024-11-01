Dimite en Argentina el director del Indec en pleno cambio del cálculo de la inflación

Marco Lavagna presentó este lunes su dimisión como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de Argentina, según confirmaron fuentes internas del organismo. La renuncia se produce en un momento especialmente sensible, justo cuando entra en vigor una modificación en la forma de medir la inflación. La dimisión se produce justo cuando entra en vigor una nueva metodología para calcular el Índice de Precios al Consumo (IPC), que otorga mayor peso a los servicios públicos y privados y reduce la preponderancia de alimentos
| etiquetas: argentina , inflación , cálculo , dimisión , indec , milei , manipular
La canasta básica que estaban usando en Argentina estaba muy obsoleta, no sé cuantos años llevaban sin actualizarla (creo que faltaban cosas que ahora son básicas como el acceso a internet) pero claro ... hecha la ley, hecha la trampa ... a saber que canasta le quieren poner, porque en función de lo que pongas, si es realista o no, salen unas cosas u otras.
Ahora se explica la bajada milagrosa de la inflación.