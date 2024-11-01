edición general
Dimite en Argentina el director del Indec en pleno cambio del cálculo de la inflación

Marco Lavagna presentó este lunes su dimisión como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de Argentina, según confirmaron fuentes internas del organismo. La renuncia se produce en un momento especialmente sensible, justo cuando entra en vigor una modificación en la forma de medir la inflación. La dimisión se produce justo cuando entra en vigor una nueva metodología para calcular el Índice de Precios al Consumo (IPC), que otorga mayor peso a los servicios públicos y privados y reduce la preponderancia de alimentos

sleep_timer #1 sleep_timer
Da gusto ver como disfrutan de lo votado.
Supercinexin #3 Supercinexin
Las cuentas de la Argentina están más trucadas que el Vespino de un bakala. Es normal que no se las crea ni el pobre chaval que las hace.
karakol #5 karakol
Contabilidad creativa.
HeilHynkel #2 HeilHynkel
La dimisión se produce justo cuando entra en vigor una nueva metodología para calcular el Índice de Precios al Consumo (IPC), que otorga mayor peso a los servicios públicos y privados y reduce la preponderancia de alimentos y vestimenta en la canasta utilizada para medir la inflación.

La canasta básica que estaban usando en Argentina estaba muy obsoleta, no sé cuantos años llevaban sin actualizarla (creo que faltaban cosas que ahora son básicas como el acceso a internet) pero claro ... hecha la ley, hecha la trampa ... a saber que canasta le quieren poner, porque en función de lo que pongas, si es realista o no, salen unas cosas u otras.
JuanCarVen #4 JuanCarVen
#2 Debería haber un mínimo de 5 IPCs en función de los ingresos la cesta de la compra cambia muchísimo. Todo lo que se ha encarecido la alimentación afecta enormemente a las rentas bajas.
#6 Alcalino
Ahhhhh. Que han cambiado el cálculo de la inflación....

Ahora se explica la bajada milagrosa de la inflación.
