·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7263
clics
Increíble video, una primicia mundial, muestra a una tribu amazónica no contactada emergiendo de la selva
5769
clics
Un búnker nuclear está «a pocos días» de caer al mar [Ing]
4872
clics
"Vendo Premio Nobel. Pocos kilómetros": los mejores memes de la humillación de Machado ante Trump
4522
clics
Rufián acalla las críticas de Álvarez de Toledo a Zapatero
5247
clics
Patrón de colapso de un imperio en 7 etapas: EE. UU. está en la etapa 5
más votadas
467
El ICE afirma que un inmigrante cubano murió al intentar suicidarse. Un testigo afirma que los guardias lo inmovilizaron y lo estrangularon [Ing]
366
“Ya no se molestan en usar mensajes subliminales”: las referencias nazis del Gobierno Trump causan indignación
530
Nacho Duato sale al paso de lo que dijo Ayuso sobre Julio Iglesias y le recuerda lo que ya ha hecho
294
Las universidades chinas suben en las clasificaciones mundiales; las de EE. UU. retroceden
404
Abascal cancela su visita a Jerusalén por la presión neonazi interna
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
12
meneos
126
clics
Ecomonos VUELVE A MENTIR sobre la economía española
Los vídeos de Ecomonos serán muy simpáticos y coloridos, pero están llenos de falsedades y de desinformación económica que es crucial combatir.
|
etiquetas
:
eduardo garzón
,
ecomonos
,
economía
,
tmm
10
2
5
K
96
actualidad
32 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
10
2
5
K
96
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#11
Sr.No
#10
Colega, si vas a mentir al menos ponlo un poco difícil, de forma que no me cueste menos de 30 segundos callarte.
Rayo y Garzón ->
www.youtube.com/watch?v=PyHZpKgBX8w
Garzón dándoles sopas con hondas a todos los que se han cagado encima ->
www.youtube.com/watch?v=tslPv9YOR1w
3
K
48
#13
mancebador
*
#11
Y tu forma de demostrarlo es poniendo a Garzón afirmando que él tiene razón y los demás se equivocan. Anda toma, que te lo mereces.
youtu.be/1094lrC68rU?si=ue8IdMi83C-1Fuzq
2
K
-8
#14
Sr.No
#13
La forma de desmentir la tontería /mentira que has dicho?
"Jamás ha ocurrido tal cosa y es Rallo, que no sabes ni como se llama. "
Se te va la puta hoya y no sabes a caso ni lo que dices?
2
K
37
#15
mancebador
#14
Es olla, no hoya, por lo menos aprende a escribir.
2
K
19
#16
Sr.No
#15
en eso sí tienes razón jajaja.
0
K
12
#23
ElRespeto
#21
Un estado no puede quebrar con su propia moneda, eso es así. Lo que dices tú es que "pueden fabricar todo el dinero que necesiten sin que haya ninguna repercusión". Es es MENTIRA. Él nunca ha dicho eso. Y es el problema de la gente que habla sin saber, es que lo he escuchado mil veces cuando la gente critica a Eduardo. En su canal, tiene horas de análisis de los perjuicios que puede causar el crear dinero, incluso llegando a un colapso financiero, aún sin quebrar (puesto que una…
» ver todo el comentario
2
K
47
#25
mancebador
#23
Te recomiendo este artículo:
www.navarraconfidencial.com/noticias/economia-para-garzones-por-que-el
0
K
10
#26
ElRespeto
*
#25
No sé con quién crees que estás tratando, envíaselo a quien le interese la desinformación.
0
K
10
#27
mancebador
#26
Pues ya lo has dicho todo.
0
K
10
#31
Sr.No
*
#30
Yo hablando de Argentina? Mira que lo dudo, en ese vertedero no me meto.
De la emigración (por la ley de abuelos creo que era) sí que he hablado en los últimos 6 meses. Quizás contigo.
0
K
12
#28
chocoleches
Ya cuando empieza diciendo que si no lo dijera con monos el gobierno le cerraría el canal se pone en la línea de grandes cuñados como Pablo Motos o Mariló Montero.
0
K
11
#32
Findeton
#21
La inflación o devaluación es un impago parcial.
0
K
10
#1
bigmat
No entiendo que relevancia puede tener que un tipo random Ecomonos realice videos sobre lo que quiera con los datos que quiera.
¿Si yo mañana lanzará un video asegurando que los cerdos vuelan tambien saldria por aqui como noticia bulo?
0
K
7
#17
Malinke
#1
los cerdos no vuelan. Ya haré un video para rebatirte.
1
K
22
#18
ElRespeto
#1
es un bulo visto por cientos de miles de personas, propagado por rrss y con la intención de oprimir a las clases bajas y fomentar el liberalismo despiadado que mata a personas. Así que no, no es lo mismo.
3
K
28
#4
MR.T
La Macroeconomía irá como un cohete, pero la micro va reguleras, y ahí es de donde salen los votos, no del IBEX.
0
K
6
#12
z1018
#4
la microeconomía va mal en todo el mundo especialmente en los países desarrollados, Europa, Canadá, EE.UU., Japón, etc. lo que pasa es que se quiere vender que eso sólo pasa en España y que la culpa es del malvado gobierno dictatorial que tenemos, en cambio en el resto de países los gobiernos no tienen nada que ver porque son de "los buenos", como en Italia, por ejemplo.
Lo curioso de todo es que la microeconomía de quien alquila una vivienda va mal, implica que la microeconomía…
» ver todo el comentario
3
K
37
#2
LokoYo_
#teahorrounclick
Economonos dice cosas vagas o generales y este tio todo lo contesta que son mentiras. NO lo son. Solo que este youtuber en vez de hablar de numeros absolutos se compara con algunas cosas de la Espana del pasado que si ha mejorado , Aunque Espana siga sienda la ultima en la cosas en todas las cosas que miden progreso y desarrollo
5
K
3
#6
YoSoyTuPadre
*
#2
Pero bien sabes que "las cosas" que miden progreso, democracia y otros medidores, no cogen a todos los países del Mundo, muchas veces sólo los 20 o 30 o 40 países mas "desarrollados"
Ser el último de estas estadísticas, aún rn caso de ser así, no lo comprobé, te pone de los primeros en el Mundo
Ecomonos tiene vídeos muy buenos, especialmente los primeros, y muy malos, especialmente los últimos, con meteduras de pata tan grandes, y como buen neoliberal, de usar el término socialismo, comunismo, chavismo, etc. como sinónimos y se queda tan ancho
0
K
9
#24
muerola
#2
ahorro yo otro Clik, se podrá estar o no de acuerdo con Garzón pero el video de economonos , además se aburrido , incluso viéndolo a 2x me quedo dormido, es basura intelectual, lo del IVA es directamente demencial
1
K
29
#3
Findeton
Lo irrelevante es Garzón y su chamanismo económico.
4
K
-8
#5
Sr.No
*
#3
Pues nada, pídele a tu héroe Rayo que vaya a desmentirle. Ah sí, que cada vez que Eduardo le ha sacado los colores el otro ha tenido que callar o directamente se ha cagado encima y ni se ha atrevido a dialogar y discutir.
Qué hables de chamanes tiene huevos siguiendo/defendiendo a gentuza como Milei.
9
K
118
#10
mancebador
#5
Ah sí, que cada vez que Eduardo le ha sacado los colores el otro ha tenido que callar o directamente se ha cagado encima y ni se ha atrevido a dialogar y discutir
Jamás ha ocurrido tal cosa y es Rallo, que no sabes ni como se llama.
4
K
-20
#30
Findeton
*
#5
Tonterías, Rallo ha debatido con Eduardo multitud de veces.
Sobre Milei, no decías que con él Argentina se iba a ir a la mierda como hace dos años?
0
K
10
#7
mancebador
#3
Este es de los que afirman que los estados no pueden quebrar porque pueden fabricar todo el dinero que necesiten sin que haya ninguna repercusión.
3
K
2
#19
ElRespeto
#7
no, no dice eso, infórmate antes de propagar otro bulo, que es precisamente de lo que va el meneo
2
K
17
#21
mancebador
#19
Anda toma:
Un Estado con soberanía monetaria
jamás puede quedarse sin dinero, por lo que, si se lo propone,
jamás puede quebrar
.
x.com/edugaresp/status/736255893701046273
0
K
10
#8
Andreham
#3
Hablar de chamanismo económico es una redundancia, puesto que la economía no es una ciencia sino, precisamente, chamanismo u en otras palabras, un acto de fe.
4
K
52
#29
Findeton
#8
La economía es una ciencia social.
0
K
10
#9
z1018
#3
igual que tus opiniones sin justificar
2
K
30
#20
Atusateelpelo
#3
Aqui se esta hablando de economonos.
¿Tienes algo que aportar para defender que monohacienda viene a por el IRPF, el IVA y las retenciones?
¿O vas a pasar por alto que IRPF y retenciones son lo mismo y que el IVA se liquida trimestralmente porque lo paga a los proveedores y lo cobra a los clientes que son los que realmente pagan a monohacienda?
Ya solo con ese minuto y medio que he visto ya desautoriza a Economonos.
2
K
43
#22
Verdaderofalso
#3
yo desde que los liberales sois pro China ya me lo creo todo
0
K
20
Ver toda la conversación (
32
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Rayo y Garzón -> www.youtube.com/watch?v=PyHZpKgBX8w
Garzón dándoles sopas con hondas a todos los que se han cagado encima -> www.youtube.com/watch?v=tslPv9YOR1w
youtu.be/1094lrC68rU?si=ue8IdMi83C-1Fuzq
"Jamás ha ocurrido tal cosa y es Rallo, que no sabes ni como se llama. "
Se te va la puta hoya y no sabes a caso ni lo que dices?
Te recomiendo este artículo:
www.navarraconfidencial.com/noticias/economia-para-garzones-por-que-el
De la emigración (por la ley de abuelos creo que era) sí que he hablado en los últimos 6 meses. Quizás contigo.
¿Si yo mañana lanzará un video asegurando que los cerdos vuelan tambien saldria por aqui como noticia bulo?
Lo curioso de todo es que la microeconomía de quien alquila una vivienda va mal, implica que la microeconomía… » ver todo el comentario
Economonos dice cosas vagas o generales y este tio todo lo contesta que son mentiras. NO lo son. Solo que este youtuber en vez de hablar de numeros absolutos se compara con algunas cosas de la Espana del pasado que si ha mejorado , Aunque Espana siga sienda la ultima en la cosas en todas las cosas que miden progreso y desarrollo
Ser el último de estas estadísticas, aún rn caso de ser así, no lo comprobé, te pone de los primeros en el Mundo
Ecomonos tiene vídeos muy buenos, especialmente los primeros, y muy malos, especialmente los últimos, con meteduras de pata tan grandes, y como buen neoliberal, de usar el término socialismo, comunismo, chavismo, etc. como sinónimos y se queda tan ancho
Qué hables de chamanes tiene huevos siguiendo/defendiendo a gentuza como Milei.
Ah sí, que cada vez que Eduardo le ha sacado los colores el otro ha tenido que callar o directamente se ha cagado encima y ni se ha atrevido a dialogar y discutir
Jamás ha ocurrido tal cosa y es Rallo, que no sabes ni como se llama.
Sobre Milei, no decías que con él Argentina se iba a ir a la mierda como hace dos años?
Un Estado con soberanía monetaria jamás puede quedarse sin dinero, por lo que, si se lo propone, jamás puede quebrar.
x.com/edugaresp/status/736255893701046273
¿Tienes algo que aportar para defender que monohacienda viene a por el IRPF, el IVA y las retenciones?
¿O vas a pasar por alto que IRPF y retenciones son lo mismo y que el IVA se liquida trimestralmente porque lo paga a los proveedores y lo cobra a los clientes que son los que realmente pagan a monohacienda?
Ya solo con ese minuto y medio que he visto ya desautoriza a Economonos.