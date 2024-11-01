Los dueños de la empresa argentina que lanzó los caramelos "No hay plata" remataron la fábrica por la caída de ventas

El Grupo Marengo entró en crisis el año pasado por la caída de ventas. En diciembre de 2023 habían tributado a Milei una línea de caramelos con el slogan del libertario. El efecto recesivo de ese ajuste impactó de lleno en la industria de las golosinas y ya desde 2025, la firma Marengo ingresó en una crisis inédita en sus más de 80 años de historia.
Es que la han dejado botando....
Pues claro, con tanta obsesión por el superávit, han secado la economía de dinero.
Que el déficit no es malo, pesaos...otro mito que los libertarian repiten sin cesar.