El dueño de La Sirena, José Elías, sobre el nivel de implicación de sus empleados: "Te llamo el sábado a las once de la noche y cuento los tonos que tardas en responderme"
Con un patrimonio estimado de 650 millones de euros según la última lista Forbes, el empresario y dueño de La Sirena, José Elías, siempre se ha mostrado muy exigente con sus trabajadores.
|
etiquetas
:
la sirena
,
empresa
4
1
1
K
39
actualidad
63 comentarios
#2
Ovlak
Matiz: a sus directivos
12
K
124
#6
Barriales
*
#2
como sea con un sueldo de menos de 6 cifras, el tío es un gili.
0
K
8
#10
meta
#6
si te llama el dueño de una cadena puede que nl estes tan lejos.
0
K
11
#11
Atusateelpelo
#6
El directivo va a seguir trabajando pero si no esta disponible para arreglar problemas de la empresa no seguira subiendo.
0
K
17
#13
Ovlak
#6
y si es de 6 o más, muchos estarían dispuestos a cogerlo hasta mientras están follando. La cuestión es que el titular es capcioso. No es lo mismo pedirle ese grado de implicación a un currito que al director general que, aunque no sepa cuánto cobra exactamente, me apuesto lo que sea a que es varias órdenes de magnitud superior que el primero.
1
K
21
#24
elGude
#13
me da igual, a no ser que ponga en mi contrato, total disponibilidad y un sueldo de 7 cifras, no me sirve.
0
K
13
#43
Dragstat
#13
el mayor problema que veo no es que tenga que estar disponible, o incluso se lo coja o no. Es el tema de contar los tonos, ¿que importa que sea 1 tono o 10 y que incluso no se lo coja y le devuelvan la llamada al minuto? Sobre todo viendo a que se dedica la empresa.
0
K
20
#58
Ovlak
#43
Bueno, él en realidad lo está comparando con hacer una pregunta de si te gusta más el mar o la montaña en una entrevista. Lo que afirma es que a él le dice más sobre una persona el número de tonos que pasan al llamarle que la respuesta a esa pregunta.
0
K
10
#19
Atusateelpelo
#6
#15
#4
#5
Pero luego quereis que los politicos esten disponibles 24/7. Como Mazon sin ir mas lejos.
0
K
17
#25
Barriales
#19
deja de decir gilipolleces.
2
K
18
#34
elGude
#25
creo que era sarcástico
0
K
13
#40
Barriales
*
#34
lee 36. A mi ya me tiene ignorado.
0
K
8
#36
Atusateelpelo
#25
Ah coño. Que lo de 24/7 es solo para las cosas que te interesan...
Al cubo de los ignores por tus brillantes argumentos.
0
K
17
#44
elGude
#36
ah vale. No era sarcástico.
0
K
13
#46
Atusateelpelo
*
#44
No. Yo exijo que los politicos esten disponibles 24/7 (Maizon el 1º). Va en el "trabajo" que voluntariamente aceptan.
Algunos directivos tambien lo aceptan voluntariamente.
0
K
17
#50
elGude
#46
tienes toda la razón. Sin duda. Eres un genio.
0
K
13
#52
Atusateelpelo
#50
No, no lo soy. Pero no vivo en los mundos de Yupi.
0
K
17
#55
elGude
#52
te repites más que el ajo.
2
K
38
#56
Atusateelpelo
#55
¿No te gusta que no te digan que si a todo? Pues es como mas se aprende.
No te preocupes que ya no te respondo mas.
0
K
17
#15
Gadfly
#2
sigue siendo un hijo de puta
2
K
29
#18
frg
*
#2
Poco matiz. Sigue siendo un hijo de la gran puta.
Edit: Veo que
#15
anda por el mismo camino.
0
K
11
#35
Ovlak
#15
#18
No sé si es un hijo puta, pero el matiz no es pequeño, aunque sea a nivel legal. Los contratos de alta dirección no son relaciones laborales al uso y no se rigen por el estatuto de los trabajadores. Al director de una empresa se le puede exigir una dedicación especial y no está sometido a un horario de trabajo ni a la obligación de registrar su jornada, para lo bueno y para lo malo. Si ese nivel de implicación lo deja claro antes de contratar y lo remunera adecuadamente, no veo el problema.
0
K
10
#38
Ovlak
#20
Sí, puede. Los explico en
#35
. Los directivos no tienen por qué ser trabajadores al uso aunque tengan una nómina.
0
K
10
#42
elGude
#38
vamos a ver, por ser directivo, me puedes llamar a las 5 de la mañana, para ver si estoy atento? En serio? Le puedo llamar yo a el para preguntar cualquier chorrada a cualquier hora o tengo que ser autosuficiente
0
K
13
#47
Ovlak
#42
Legalmente no hay nada que lo impida. Otra cosa es que al directivo se le hinchen las pelotas (con razón) si se dedica a hacer cosas así de forma arbitraria e injustificada y se pire. Pero un directivo no tiene las mismas salvaguardas legales que un trabajador al uso.
1
K
23
#51
elGude
#47
pues más a mi favor. La rotación en los puestos directivos es una mala señal.
0
K
13
#39
frg
#35
¿Cómo que no se rigen por el estatuto de los trabajadores? Tendrán todos los pluses y clausulas del mundo, pero son contratos como todos los demás.
0
K
11
#41
Ovlak
#39
No, no se rigen. De hecho los contratos de alta dirección son relaciones mercantiles y están sujetos al RETA.
1
K
21
#45
frg
#41
Jodo la ignorancia. Ya veo que son diferentes.
1
K
21
#54
Ovlak
#45
Reconozco que no me extraña que os sorprenda. A mí también lo hizo cuando me enteré hace unos años de cómo iba la historia. La relación entre un empresario y un director general en realidad se parece más a la de un cliente con un proveedor que a la de un empleador con un empleado.
0
K
10
#20
elGude
#2
me la suda. Como si es a su tía de Cuenca. A no ser que sea una emergencia, no puede hacerlo.
0
K
13
#28
Findeton
#20
Me da que no eres ni vas a ser directivo de nada.
0
K
11
#32
elGude
#28
me da que no sabes cuánto cobro.
Y que respeto mi tiempo y mi trabajo. Si me vas a llamar fuera de mi horario laboral, primero me pagas la disponibilidad y segundo que sea por algo importante. Llamarme para ver si estoy atento es infantil y de directivo inseguro.
¿Te sabes la de Pedro y el lobo?
0
K
13
#3
Pertinax
No seré yo quien le defienda, pero me ha aparecido en shorts esta tarde y se refiere a los directivos, que son empleados, sí, pero el titular apesta un poquillo.
3
K
48
#1
Gadfly
Un hijo de puta
4
K
43
#9
innerfocus
Pero si está todo inventado, se llama plus por disponibilidad, si está consensuado y debidamente formalizado no debería haber mayor problema.
3
K
39
#29
elGude
#9
pero es llamar por algo importante, no para ver en cuantos tonos contestas.
0
K
13
#49
innerfocus
#29
Obvio, pero me da a mí que el "directivo" en este caso tampoco tiene el concepto en la nómina.
1
K
20
#59
calde
#16
Realmente crees que es un buen modelo el que permite/provoca que la gente (aunque sea un % de la población) viva estresada? O que no puedan tener tiempo personal fuera del trabajo para cosas tan ... "locas" como la familia?
No sé, creo que me daría algo de reparo defender modelos así, o gente como este tío con ese discurso. Yo sólo veo a un esclavista avaricioso.
2
K
39
#62
Atusateelpelo
*
#59
Yo no he dicho que sea bueno o malo. Yo te digo que no trabajaria para el como directivo.
Pero no es menos cierto que hay decisiones de empresa que tiene que tomarlas quien tiene que tomarlas (por importancia, por conocimiento, por gravedad).
Tu tienes un trabajo. Y supongo que tienes un jefe. Si sucede algo grave ¿tomas tu la decision o acudes a tu jefe para que la tome?
Pues tira del hilo subiendo en el escalafon de la empresa.
0
K
17
#14
Andreham
Vamos que, como la mayoría de empresaurios que no saben ni cómo están ahí y simplemente siguen subiendo por el capital que tenían de antes o por el que van acumulando por pura fuerza del sistema, no tiene ni puta idea de llevar un negocio y considera que pueda ocurrir algo tan absurdo como tener que llamar a un "directivo" un sábado por la noche.
Cuando cualquier empresario normal tiene ya planes de contingencia y a alguien haciendo guardia para no tener que estar llamando a gente.
2
K
32
#22
Atusateelpelo
#14
Creo que deberias informarte un poco sobre Jose Elias y el origen de su fortuna...
0
K
17
#53
Icelandpeople
#30
#22
0
K
15
#57
Atusateelpelo
#53
Mejos vivir en la ignorancia. Di que si.
0
K
17
#60
Icelandpeople
*
#57
13 comentarios en un solo meneo para defender al menda este. En uno dices que no sabes nada, en otro pides a la gente que se informe.
Tremendo.
0
K
15
#61
Atusateelpelo
#60
En uno digo que "no sabia". Verbo en pasado.
Pero oye, que tienes razon. No vaya a ser que te enfades y no respires.
0
K
17
#37
frg
#14
"Empresario normal" dices. De esos creo que me encontrado con tan pocos que no recuerdo ninguno.
0
K
11
#7
Atusateelpelo
El reel en cuestion sin sacarlo de contexto:
www.youtube.com/shorts/KK5Aj1pAmk0
1
K
28
#8
Icelandpeople
#7
Pues es casi peor que el titular. Madre de dios...
2
K
37
#16
Atusateelpelo
#8
Pues a mi me parece de una logica aplastante. En las entrevistas de trabajo la gente se vende que parecen premios nobel.
Luego si el directivo tiene que arreglar problemas de la empresa...a mi me parece lo mas logico que este disponible 24/7. Va en el cargo y en el sueldo.
1
K
28
#21
PabloPani
*
#16
en las entrevistas de trabajo las empresas piden premios nobel, pero eso sí, pagar como becarios.
0
K
13
#26
Atusateelpelo
#21
Si, eso es lo que buscan para directivos que gestionan empresas...
0
K
17
#27
elGude
#16
la de pedro y el lobo, no te la sabes ¿No?
0
K
13
#31
Atusateelpelo
#27
No, me se la de la vida real con los pies en el suelo.
La de los Mundos de Yupi ya te la dejo a ti.
0
K
17
#48
Torrezzno
La única sirena que conozco es lasirena69
es.wikipedia.org/wiki/LaSirena69
1
K
26
#63
Expat_Guinea_Ecuatorial
#48
es por la cara de pez?
0
K
11
#5
elGude
Me va a lamer los cojones.
1
K
24
#4
MyNameIsEarl
Pues se iba a pasar la noche contando tonos el subnormal este....
1
K
18
#23
calde
#4
0
K
11
#12
Supercinexin
¿Qué es La Sirena? ¿Un puticlub? ¿Debemos conocer esa marca, que ni se dignan en explicar de qué es dueño el colega este?
0
K
17
#17
manualmenara
#12
idem
0
K
9
#30
Atusateelpelo
#12
Yo no habia oido hablar de ella pero parece ser que es una cadena de supermercados importante en Cataluña.
0
K
17
#33
frg
#12
Venden congelados "al peso" de pésima calidad desde hace años. Hace ya muchos me comentaba una amiga que trabajaba allí que pasaban los congelados por agua caliente, para que al recongelarse brillaran más. Sospecho que ya no hacen esas barbaridades como estrategia comercial, por no se qué rollos sanitarios y de la cadena del frío, pero te puedes hacer una idea del tipo de garito que es.
0
K
11
Ver toda la conversación (
63
comentarios)
