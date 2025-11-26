edición general
Dudas y bulos sobre la baliza V-16: Tráfico responde

Dudas y bulos sobre la baliza V-16: Tráfico responde

A poco más de un mes de que entre en vigor la obligatoriedad de llevar en el vehículo la baliza luminosa V-16 para señalizar averías y accidentes en carretera en sustitución de los triángulos de emergencia, la Dirección General de Tráfico (DGT) aclara dudas y bulos difundidos en estas semanas en redes sociales. En un comunicado, Tráfico deja claro que la nueva señalización tiene como objetivo reducir la posibilidad de accidente, pues cada año fallecen en España alrededor de 25 personas atropelladas en carretera que habían bajado del vehículo...

Antipalancas21 #15 Antipalancas21
Yo ni soy defendor ni detractor de las baliza, en la empres de mi hijo van a comprar para todos incluso familiares que se apunten salen por 25€ y la sim que llevan es de telefónica valida hasta el 2038, lo que hoy en dia es peligroso es los triángulos, según van muchos por autovías y carreteras, sin casi arcén, no me extraña lo de los 25 muertos anuales, que conste no soy defensor de la baliza, pero los triángulos si que me parecen un peligro en muchos casos el colocarlos, puede ser mejor o peor pero algo hay que hacer.
0 K 20
Barney_77 #14 Barney_77
#13 Para lo que se ve la puta baliza a lo lejos....
0 K 16
O.OOЄ #7 O.OOЄ
"La infracción por no llevar la baliza V-16 es leve y su sanción es de 80 euros"

El precio de una baliza es de unos 40€, y teniendo en cuenta que jamás me han parado a revisar si llevo los triángulos o no. La estadística dice que es más barato no comprar.
0 K 10
#10 calaverax
#7 Descuida que harán campañas para que pases por caja
Lo que a mí me da la santa turra es que espero que la DGT me informe de todo este cambio, que hemos hecho exámenes para la licencia y pagamos tasas y mierdas para que nos tengan al día por medios oficiales (tienen mi dirección y mi correo electrónico, espero noticias de ellos...). Porque estoy harto de "noticias" que me "informan" de cosas contradictorias y paso ya del clickbait
1 K 15
HeilHynkel #12 HeilHynkel
#7

No te preocupes, que ya pincharás un día y vendrán los de verde a preguntarte porque no la llevas.
0 K 20
#13 LuigiR
#7 Espero que no, pero si te deja el coche tirado en medio de una autovía por la noche ya verás qué risa la estadística y lo barato.
0 K 9
Antipalancas21 #16 Antipalancas21
#7 Sabes que la GC civil tiene a partir del día 1 de enero del 2026 una operación que llaman guantera, de parar a todo el mundo para verificar si llevas la baliza, 80€ que se quedan en 40 € la primera vez, pero si te pillan mas de una vez que pasa o si por desgracia te quedas tirado en carretera, cuales serán las consecuencias.
0 K 20
Graffin #2 Graffin
Le van a acabar llamando "la paliza V-16" porque la turra que llevan dando con el dichoso dispositivo todo el año es para hacérselo mirar.
0 K 9
Barney_77 #3 Barney_77
#2 Es una turra porque el beneficio que aporta es dudoso, no mejora la visibilidad de las incidencias (las veces que he visto alguna de estas funcionando no me lo ha parecido), no se ha hecho de manera consensuada con la union europea, es otro gasto (tonto) pero que se suma a todo lo demas, parece un gasto estupido que solo beneficia a unos pocos... En fin, que la DGT hace cosas bien y cosas mal y esta me parece una de las cosas que no se han hecho bien.
2 K 36
Graffin #5 Graffin
#3 tal cual. Yo voy a arriesgar un poco y esperar a que empiece el año para comprarla
0 K 9
#9 vantablack
#3 para mi el problema es el cambio y la poca información, hace unos años por la no conectada, ahora otro desembolso por la conectada y con ojo que no te cuelen una no homologada. Pocas y dudosas opciones. Y los triángulos siguen siendo necesarios si sales de españa.

Me recuerda a la TDT con los cambios de receptor y antena
0 K 7
#6 Borgiano
No me queda muy claro para qué sirve que lleve tarjeta SIM, ¿la activas y viene la grúa o la Guardia Civl?
0 K 8
Elbaronrojo #8 Elbaronrojo
#6 La activas y aparece en en mi navegador, si lo llevo abierto en el móvil, que ahí hay un coche. Si quieres que vaya tráfico ya puedes llamar al 112.
0 K 11
#1 TusT
Se convertirá en un arma de doble filo? Se me ocurre que a cualquiera le puede dar por activarlas dentro de la guantera, en los controles.

Según dice, avisa a todos los de alrededor, no da datos personales...
0 K 7
#4 sisi
#1 Lo único que esta claro es que avisa a la DGT y ellos lo publicaran en la plataforma DGT 3.0.
Que se avise a los de alrededor.....dependerá si tu aplicación de navegador (ej google maps ), le da por recuperar esos datos y integrarlos su sistema.
Lo mismo con todos los centro de control de tráfico que dependen de las autonómias o de empresas que llevan la concesión.
De momento la DGT solo ha dicho que ofrece los datos de manera gratuita pero no he visto ninguna lista de organismos que se hayan subscrito a ese servicio.
0 K 10
HeilHynkel #11 HeilHynkel
#1

Pues si la activas dentro de la guantera seguramente no funcione. No pillará el GPS y posiblemente el alcance sea muy reducido.

Y no avisa a nadie, solo a tráfico.
0 K 20

