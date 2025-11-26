Dudas y bulos sobre la baliza V-16: Tráfico responde

A poco más de un mes de que entre en vigor la obligatoriedad de llevar en el vehículo la baliza luminosa V-16 para señalizar averías y accidentes en carretera en sustitución de los triángulos de emergencia, la Dirección General de Tráfico (DGT) aclara dudas y bulos difundidos en estas semanas en redes sociales. En un comunicado, Tráfico deja claro que la nueva señalización tiene como objetivo reducir la posibilidad de accidente, pues cada año fallecen en España alrededor de 25 personas atropelladas en carretera que habían bajado del vehículo...