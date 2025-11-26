Dudas y bulos sobre la baliza V-16: Tráfico responde

A poco más de un mes de que entre en vigor la obligatoriedad de llevar en el vehículo la baliza luminosa V-16 para señalizar averías y accidentes en carretera en sustitución de los triángulos de emergencia, la Dirección General de Tráfico (DGT) aclara dudas y bulos difundidos en estas semanas en redes sociales. En un comunicado, Tráfico deja claro que la nueva señalización tiene como objetivo reducir la posibilidad de accidente, pues cada año fallecen en España alrededor de 25 personas atropelladas en carretera que habían bajado del vehículo...
| etiquetas: baliza , v16 , dudas , bulos , trafico , responde
El precio de una baliza es de unos 40€, y teniendo en cuenta que jamás me han parado a revisar si llevo los triángulos o no. La estadística dice que es más barato no comprar.
Lo que a mí me da la santa turra es que espero que la DGT me informe de todo este cambio, que hemos hecho exámenes para la licencia y pagamos tasas y mierdas para que nos tengan al día por medios oficiales (tienen mi dirección y mi correo electrónico, espero noticias de ellos...). Porque estoy harto de "noticias" que me "informan" de cosas contradictorias y paso ya del clickbait
No te preocupes, que ya pincharás un día y vendrán los de verde a preguntarte porque no la llevas.
Me recuerda a la TDT con los cambios de receptor y antena
Según dice, avisa a todos los de alrededor, no da datos personales...
Que se avise a los de alrededor.....dependerá si tu aplicación de navegador (ej google maps ), le da por recuperar esos datos y integrarlos su sistema.
Lo mismo con todos los centro de control de tráfico que dependen de las autonómias o de empresas que llevan la concesión.
De momento la DGT solo ha dicho que ofrece los datos de manera gratuita pero no he visto ninguna lista de organismos que se hayan subscrito a ese servicio.
Pues si la activas dentro de la guantera seguramente no funcione. No pillará el GPS y posiblemente el alcance sea muy reducido.
Y no avisa a nadie, solo a tráfico.