El drama oculto de las monjas mayores de Belorado: «Estoy feliz porque hoy no ha venido nadie a pegarme»

La Guardia Civil constata la grave desatención de las religiosas rescatadas de Orduña: sin desayunar con el pañal sucio y conviviendo en las habitaciones con perros, orines y una gata que acababa de parir

Que no se preocupen, que "Dios proveerá".

¿no era así?
