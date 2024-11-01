Dos gramos de polvo bastaron para cambiarlo todo: China halló en la cara oculta de la Luna meteoritos que podrían explicar el origen del agua

En junio de 2024, la misión Chang’e-6 de China regresó a la Tierra con apenas dos gramos de regolito lunar. Lo que parecía una pequeña muestra de rutina pronto reveló un hallazgo que reescribe parte de la historia del sistema solar. Los científicos del Instituto de Geoquímica de Cantón, dependiente de la Academia China de Ciencias, identificaron en esas diminutas partículas restos de meteoritos del tipo CI, una variedad de condritas carbonáceas extremadamente rara: en la Tierra, representan menos del 1 % de todos los meteoritos conocidos. Esto