Dos docenas de Estados demandan a la Casa Blanca por la suspensión de los cupones de alimentos en medio del cierre gubernamental [Ing]

Dos docenas de Estados demandan a la Casa Blanca por la suspensión de los cupones de alimentos en medio del cierre gubernamental [Ing]

Una coalición de más de dos docenas de estados demandó el martes a la administración Trump por su decisión de suspender los cupones de alimentos durante el cierre del gobierno. La demanda, liderada conjuntamente por Nueva York, California y Massachusetts, solicita a un juez federal que obligue al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos a recurrir a los fondos de reserva de emergencia para distribuir prestaciones alimentarias a los casi 42 millones de familias y niños que dependen del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria…

JanSmite
Hay gente que ha dicho que, sin esas ayudas, tienen que elegir entre comer o pagar alquiler, suministros, etc.
Chinchorro
Parece que el leopardo comecaras sigue comiendo caras...
txirrindulari
Entonces, lo que realmente persigue trump es una guerra civil?
manuelpepito
solicita a un juez federal que obligue al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos a recurrir a los fondos de reserva de emergencia para distribuir prestaciones alimentarias a los casi 42 millones de familias y niños

Entiendo que son millones de personas pero no deja de ser ridículo dos cosas, que en el país más rico del mundo haya gente que no tiene para comer. Seguramente muchos de los que no tienen ni para comer han votado al mamarracho de Trump
lordban
Los mismos que no aprueban extender los presupuestos se quejan de que no se reparten presupuestos. Vaya circo.
