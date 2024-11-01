Dos docenas de Estados demandan a la Casa Blanca por la suspensión de los cupones de alimentos en medio del cierre gubernamental [Ing]

Una coalición de más de dos docenas de estados demandó el martes a la administración Trump por su decisión de suspender los cupones de alimentos durante el cierre del gobierno. La demanda, liderada conjuntamente por Nueva York, California y Massachusetts, solicita a un juez federal que obligue al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos a recurrir a los fondos de reserva de emergencia para distribuir prestaciones alimentarias a los casi 42 millones de familias y niños que dependen del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria…