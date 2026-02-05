Dos detenidos en la T-4 de Barajas tras robar una mochila con 2,4 millones de dólares al reguetonero Zion

La Policía Nacional detuvo el pasado lunes por la mañana a dos hombres en la terminal T-4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tras robar una mochila al cantante de reguetón Zion, de 41 años, en cuyo interior llevaba dinero en efectivo y objetos de lujo valorados en cerca de 2,5 millones de dólares. Los detenidos son un ciudadano argelino de 31 años y un marroquí de 29, ambos con numerosos antecedentes policiales por delitos similares cometidos en el entorno del aeropuerto.
| etiquetas: robo , zion , barajas
Como siempre, curioso el enfoque de los medios de comunicación.
En el momento del arresto, los agentes recuperaron la mochila con todos los efectos sustraídos. En su interior había una importante cantidad de dinero en metálico
Lo dicho. No vayan a decir cuánto dinero estaba intentando mover ilegalmente el tal Zion. Aquí el mensaje que se quiere transmitir es otro.
Esto es propaganda (o al menos prioriza el mensaje sobre la seguridad ciudadana a la vez que omite detalles sobre delitos de cuello blanco o blanqueo).
El equivalente es hacer una noticia porque me han robado kilos de marihuana y no hablar sobre qué coño hacía yo con esa marihuana.
Estas cosas se hacen con un motivo. No es un error ni azar.
Con este medio, probablemente. Pero tampoco es lógico ni justo inferir de ahí que, con seguridad, este señor estaba cometiendo una ilegalidad. Y, en cualquier caso, lo que le ha pasado servirá para que el CNP lo averigüe, que es lo realmente importante.
Como digo, es el deber del periódico proporcionar toda la información de la que dispone. Y no lo ha hecho deliberadamente. A partir de aquí, yo puedo sacar las conclusiones que me da la gana.
¿Por qué ibas a llevar miles de dólares en efectivo que están declarados y son lícitos? Dime una sóla ventaja sobre tenerlos en una cuenta bancaria.
Venga, que estás defendiendo lo indefendible y flaco favor haces a la integridad de la prensa.
No puedes tener una cadena de oro en una cuenta bancaria, la puedes tener en una caja de seguridad bancaria pero si no la llevas contigo no la vas a poder recoger en el destino.
No indican cuánta de esa valoración era en productos físicos y cuánta era en metálico. Tampoco indican en ningún sitio que no lo hubiera declarado, presuponer que ha cometido un delito por ser víctima de un robo es un completo despropósito.
Me da igual donde la tengas o el supuesto que plantees, la equivalencia no es perfecta desde el momento que pones al mismo nivel algo que tiene mayoritariamente usos y orígenes licitos (el dinero) con algo que tiene mayoritariamente usos y origenes ilícitos (la marihuana), por lo que es imposible que a un observador imparcial le produzca el mismo nivel de sospecha.
Como digo, es el deber
#18 Nadie tiene un límite. El límite que existe es el de dinero que se puede pasar sin declarar (10.000 euros), pero no sabemos ni la noticia nos dice si estaba sin declarar.
sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/viajeros-trabajadores-desplazados-f
.. Valientes imbéciles.. tienen a 2 ladrones profesionales caminando tranquilamente por el aeropuerto y no dudan en echarle echándole la culpa al ciudadano. (Que si que es una medida de autoprotección básica, pero en mal momento)
a lo mejor llevaba apenas 1.000 dolares, y el resto en collares de oro a lo M.A. Barracus
hay que pasar por el mostrador de declaraciones al ser más de 10.000€
**En teoría, en la practica te van a marcar como sospechoso de blanqueo de capitales salvo que seas un político visitando a su tía, aunque es más común de lo que la gente se cree (moverse con efectivo digo).