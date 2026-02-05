Dos detenidos en la T-4 de Barajas tras robar una mochila con 2,4 millones de dólares al reguetonero Zion

La Policía Nacional detuvo el pasado lunes por la mañana a dos hombres en la terminal T-4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tras robar una mochila al cantante de reguetón Zion, de 41 años, en cuyo interior llevaba dinero en efectivo y objetos de lujo valorados en cerca de 2,5 millones de dólares. Los detenidos son un ciudadano argelino de 31 años y un marroquí de 29, ambos con numerosos antecedentes policiales por delitos similares cometidos en el entorno del aeropuerto.