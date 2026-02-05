edición general
Dos detenidos en la T-4 de Barajas tras robar una mochila con 2,4 millones de dólares al reguetonero Zion

La Policía Nacional detuvo el pasado lunes por la mañana a dos hombres en la terminal T-4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tras robar una mochila al cantante de reguetón Zion, de 41 años, en cuyo interior llevaba dinero en efectivo y objetos de lujo valorados en cerca de 2,5 millones de dólares. Los detenidos son un ciudadano argelino de 31 años y un marroquí de 29, ambos con numerosos antecedentes policiales por delitos similares cometidos en el entorno del aeropuerto.

El_pofesional
Aquí se están cometiendo delitos diferentes y uno de ellos ya se estaba llevando a cabo antes del robo.

Como siempre, curioso el enfoque de los medios de comunicación.

En el momento del arresto, los agentes recuperaron la mochila con todos los efectos sustraídos. En su interior había una importante cantidad de dinero en metálico

Lo dicho. No vayan a decir cuánto dinero estaba intentando mover ilegalmente el tal Zion. Aquí el mensaje que se quiere transmitir es otro.
ronko
#3 ¿hacer regueton? :troll:
El_pofesional
#5 Meterse a un vuelo internacional con cantidades absurdas de dinero en efectivo sin declarar. Por lo que sea, el mundo ha decidido ignorar la cantidad que sí o sí sale en el informe policial.

Esto es propaganda (o al menos prioriza el mensaje sobre la seguridad ciudadana a la vez que omite detalles sobre delitos de cuello blanco o blanqueo).
Ovlak
#12 Me gustaría señalar que en esta noticia no pone en ningún sitio que el dinero estuviera sin declarar.
El_pofesional
#15 Efectivamente, y tampoco pone que estuviese declarado (ni la cantidad).

El equivalente es hacer una noticia porque me han robado kilos de marihuana y no hablar sobre qué coño hacía yo con esa marihuana.

Estas cosas se hacen con un motivo. No es un error ni azar.
Ovlak
#17 No veo la equivalencia por ningún lado porque, aunque ambos supuestos pueden levantar suspicacias, uno de ellos es bastante más sospechoso que el otro. El dinero se legaliza con una simple declaración (que no sabemos si se ha hecho ni creo que sea a nosotros a los que nos corresponda saberlo) mientras que a la marihuana le veo probabilidades casi nulas de que se pueda portar tal cantidad de forma legal.

Estas cosas se hacen con un motivo. No es un error ni azar.
Con este medio, probablemente. Pero tampoco es lógico ni justo inferir de ahí que, con seguridad, este señor estaba cometiendo una ilegalidad. Y, en cualquier caso, lo que le ha pasado servirá para que el CNP lo averigüe, que es lo realmente importante.
El_pofesional
#23 La equivalencia es perfecta, ya que yo no he hablado de portar la marihuana por la calle.

Como digo, es el deber del periódico proporcionar toda la información de la que dispone. Y no lo ha hecho deliberadamente. A partir de aquí, yo puedo sacar las conclusiones que me da la gana.

¿Por qué ibas a llevar miles de dólares en efectivo que están declarados y son lícitos? Dime una sóla ventaja sobre tenerlos en una cuenta bancaria.

Venga, que estás defendiendo lo indefendible y flaco favor haces a la integridad de la prensa.
sorrillo
#24 ¿Por qué ibas a llevar miles de dólares en efectivo que están declarados y son lícitos? Dime una sóla ventaja sobre tenerlos en una cuenta bancaria.

No puedes tener una cadena de oro en una cuenta bancaria, la puedes tener en una caja de seguridad bancaria pero si no la llevas contigo no la vas a poder recoger en el destino.

No indican cuánta de esa valoración era en productos físicos y cuánta era en metálico. Tampoco indican en ningún sitio que no lo hubiera declarado, presuponer que ha cometido un delito por ser víctima de un robo es un completo despropósito.
Ovlak
#24 La equivalencia es perfecta, ya que yo no he hablado de portar la marihuana por la calle.
Me da igual donde la tengas o el supuesto que plantees, la equivalencia no es perfecta desde el momento que pones al mismo nivel algo que tiene mayoritariamente usos y orígenes licitos (el dinero) con algo que tiene mayoritariamente usos y origenes ilícitos (la marihuana), por lo que es imposible que a un observador imparcial le produzca el mismo nivel de sospecha.

Como digo, es el deber

Kantinero
Yo cuando llevo más de un millón en la mochila intento no perderla de vista
Andreham
Me pregunto qué iba a hacer un "cantante" de reguetón con 2.4 millones de dólares en efectivo por España.
#18 vicox
#6 Estaba en barajas entonces ¿Había pagado impuestos por ellos?, ¿como pudo meterlos en España, si tu tienes un límite mucho más bajo de eso?
Ovlak
#6 No eran 2,4 millones en efectivo, era efectivo y objetos de lujo valorados en 2,4 millones.

#18 Nadie tiene un límite. El límite que existe es el de dinero que se puede pasar sin declarar (10.000 euros), pero no sabemos ni la noticia nos dice si estaba sin declarar.
sotillo
La mochila ¿Se encuentra bien?
#8 jukito
A uno que le den un paseo por hacienda. A los otros, siendo reincidentes, patadita en el culo.
#4 rafeame
100 años de perdón
meroespectador
¿No es ilegal entrar en el país con tanto dinero en efectivo sin declarar?.
#14 Marisadoro
#11 Hay obligación de declararlo si supera 10k€.
sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/viajeros-trabajadores-desplazados-f
placeres
Desde la Policía Nacional destacan la importancia de la vigilancia discreta en zonas de gran afluencia como el aeropuerto de Barajas, especialmente en periodos de alta actividad, y recuerdan a los viajeros la necesidad de extremar las precauciones con sus pertenencias personales.
.. Valientes imbéciles.. tienen a 2 ladrones profesionales caminando tranquilamente por el aeropuerto y no dudan en echarle echándole la culpa al ciudadano. (Que si que es una medida de autoprotección básica, pero en mal momento)
Urasandi
#19 A cada uno lo suyo, nene.
#22 Rixx
Son sus costumbres y hay que respetarlas :-D
#26 Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor.
Safrandel
"en cuyo interior llevaba dinero en efectivo y objetos de lujo valorados en cerca de 2,5 millones de dólares."

a lo mejor llevaba apenas 1.000 dolares, y el resto en collares de oro a lo M.A. Barracus
Mickimo
Será la mentalidad de pobre que me perseguirá toda la vida, perooooo.... se puede sacar todo ese metálico del país legalmente?.
Safrandel
#10 si puedes justificar su origen licito... pues supongo que sí

hay que pasar por el mostrador de declaraciones al ser más de 10.000€ :take:
placeres
#10 "Sin problemasTM*", no existe ninguna limitación legal la monto, solo tienes que informar de ello en la aduana, entregar un formulario y tener documentación que acredite el origen legal de ese dinero.

**En teoría, en la practica te van a marcar como sospechoso de blanqueo de capitales salvo que seas un político visitando a su tía, aunque es más común de lo que la gente se cree (moverse con efectivo digo).
#1 DeDerechasYOle
Espero que regularicen pronto a los detenidos
Mickimo
#1 Y una VPO en Alicante para cada uno, por favor. Regularizar sin solución habitacional es de parguelas.
