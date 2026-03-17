Dos amigos detenidos por destrozar un colmillo de mamut de 10.000 años haciendo el tolili en un museo [ENG]  

Brett Howard, de 46 años, y Todd Azevedo, de 48, tiene un problema mastodóntico. Mientras visitaban el Museo de Historia Natural Ancient Ozarks, en Missouri, uno de ellos se subió a los hombros del otro. Al parecer, el que estaba arriba intentó agarrarse al colmillo de unos 90 kilos, lo que provocó que este cayera al suelo y se hiciera añicos. El colmillo tenía unos 10.000 años y estaba valorado en 200.000 dólares. Los dos salieron huyendo pero posteriormente fueron detenidos, ahora se enfrentan a una pena de hasta cuatro años.