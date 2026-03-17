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Dos amigos detenidos por destrozar un colmillo de mamut de 10.000 años haciendo el tolili en un museo [ENG]

Dos amigos detenidos por destrozar un colmillo de mamut de 10.000 años haciendo el tolili en un museo [ENG]  

Brett Howard, de 46 años, y Todd Azevedo, de 48, tiene un problema mastodóntico. Mientras visitaban el Museo de Historia Natural Ancient Ozarks, en Missouri, uno de ellos se subió a los hombros del otro. Al parecer, el que estaba arriba intentó agarrarse al colmillo de unos 90 kilos, lo que provocó que este cayera al suelo y se hiciera añicos. El colmillo tenía unos 10.000 años y estaba valorado en 200.000 dólares. Los dos salieron huyendo pero posteriormente fueron detenidos, ahora se enfrentan a una pena de hasta cuatro años.

| etiquetas: mamut , colmillo , missouri
7 1 0 K 86 actualidad
5 comentarios
7 1 0 K 86 actualidad
#1 Razhan
46 y 48, unos chavalillos
1 K 24
RGr8888 #4 RGr8888
haciendo el tolili
2 K 20
#3 Pitchford
Venga, un artista del Kintsugi y mejor que nuevo... :roll:
0 K 18
#2 DenisseJoel
La pena de cárcel está bien, pero unos latigazos extra tampoco creo que les vinieran mal.
1 K 15
#5 joseangel277
Curioso... Aquí no ponen ya ni las iniciales y los usanos publican hasta la foto policial.
0 K 12

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