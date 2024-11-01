edición general
3 meneos
37 clics
¿Dónde están todos los extraterrestres? Una teoría inquietante dice que podrían vivir atrapados bajo océanos subterráneos

¿Dónde están todos los extraterrestres? Una teoría inquietante dice que podrían vivir atrapados bajo océanos subterráneos

El planteamiento cambia la perspectiva. El universo podría estar rebosante de vida simple, escondida bajo hielo, flotando en la oscuridad de océanos que jamás conocerán la superficie. Por eso muchos científicos creen que la prioridad no debería estar solo en Marte. Europa y Encelado, con sus géiseres, su química orgánica y su agua líquida, representan uno de los mejores lugares conocidos para buscar vida extraterrestre real y activa. No fósiles. No rastros antiguos. Vida ahora.

| etiquetas: extraterrestres , teoría , inquietante , atrapados , océanos , subterráneos
2 1 0 K 33 cultura
6 comentarios
2 1 0 K 33 cultura
johel #4 johel *
Bajo tierra en los suboceanos viven los lagartos primigenios, no los alienigenas ;)
1 K 20
letra #5 letra
#4 Todo el mundo buscando extraterrestres y tienen a los intraterrestres abajo, segándoles la hierba bajo los pies.
0 K 10
manc0ntr0 #6 manc0ntr0
#4 tú no viste la serie V, no?
0 K 7
Pertinax #2 Pertinax
En Menéame hay varios.
0 K 16
powernergia #1 powernergia
"Muchos científicos".

Uno comentando algo en una fiesta.
0 K 10
#3 Toponotomalasuerte
Yo creo que en casitas rosas con antenas de colores.
0 K 10

menéame