Donald Trump ordena retirar agentes federales de protestas en Mineápolis tras muertes de manifestantes: solo actuarán si se solicita ayuda

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este sábado el retiro de agentes federales de las protestas en Mineápolis, Minesota, y en otras ciudades gobernadas por demócratas, luego de la muerte de dos manifestantes durante operativos de seguridad. La decisión delega en autoridades estatales y locales el control del orden público, aunque mantiene la custodia de instalaciones federales.
Trump ha conseguido ser odiado incluso más de lo que ya era odiado cuando perdió las anteriores elecciones.
Está movilizando los 85 millones de estadounidenses que no votaron en 2024, para votar este año en su contra.
Eso para los repúblicanos ha sido una llamada de atención al viejo psicópata anaranjado.
