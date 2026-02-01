Donald Trump ordena retirar agentes federales de protestas en Mineápolis tras muertes de manifestantes: solo actuarán si se solicita ayuda

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este sábado el retiro de agentes federales de las protestas en Mineápolis, Minesota, y en otras ciudades gobernadas por demócratas, luego de la muerte de dos manifestantes durante operativos de seguridad. La decisión delega en autoridades estatales y locales el control del orden público, aunque mantiene la custodia de instalaciones federales.