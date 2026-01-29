edición general
22 meneos
27 clics
La aprobación de Trump cae a su menor nivel, 37 %, en la encuesta del Pew Research Center

La aprobación de Trump cae a su menor nivel, 37 %, en la encuesta del Pew Research Center

La aprobación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cayó al 37 %, su menor nivel en la encuesta del Pew Research Center, que también reveló este jueves que la mitad de los estadounidenses piensan que su Administración ha resultado «peor de lo que esperaban».

| etiquetas: trump , encuestas , aprobación
20 2 0 K 274 actualidad
19 comentarios
20 2 0 K 274 actualidad
Comentarios destacados:      
nemeame #4 nemeame
Lo preocupante es que el 37% apruebe su "gestión"
15 K 185
BastardWolf #7 BastardWolf
#4 para el horror que esta ocurriendo y al que parece que nos dirige, el 37% me parece increíblemente alto
4 K 53
#9 Katos
#4 lo preocupante es que te importe lo que pase en EEUU mientras España en una implosion social mayor te la sople completamente.
0 K 9
Stieg #10 Stieg
#9 ¿Implosión social? ¿Qué ha pasado?
0 K 8
Desideratum #18 Desideratum
#10 Que se "lareventao una vena en'er celebro".
0 K 18
#12 Toponotomalasuerte
#9 implosión social????{lol} xD xD xD xD xD
Hay fascistas de mierda desatados por el abandono institucional, por qué pedrito cree que le da votos y la derecha son tan subnormales que se piensan que es lo que quiere Ejpaña!! Por qué ellos mismos se creen las noticias que pagan con mis impuestos. Pero no hay tal implosión social.
0 K 10
Herumel #11 Herumel
#4 Y por eso Europa ha de reforzarse y emanciparse de USA.
0 K 12
#3 Suleiman
Pues me parece mucho.
3 K 35
mmlv #5 mmlv
#3 A mí también
0 K 12
#17 Setis
#16 Aquí tengo 5 euros que dicen que no va a haber midterms.
1 K 18
#19 surco
#17 Acepto. Si gano tómate una birra con ellos a mi salud y si Trump pierde el congreso, 2.
0 K 11
Connect #14 Connect
Tampoco es un dato muy malo. Los ha habido mucho peores. El que más, Harry Truman que bajó al 22%. Y no se presentó a la reelección. Pero Richard Nixon cayó al 24% y luego volvió a ganar las elecciones del 72. AL final se fue él dos años después por el escándalo del Watergate.

Más recientemente, George Bush cayo al 28% y luego ganó la reelección. Así que Donald Trump con un 37%, tendría unas opciones enormes de volver a salir elegido (si es que se presentara, pero no puede ser elegido).

Un 37% no está mal. Habría que ver la popularidad del candidato democrata para saber a quién votarían los americanos. Y de hecho habría que saber la popularidad del que pudiera ser candidatos republicano ya que Trump no puede volver a ser presidente.
0 K 15
vicvic #2 vicvic
No me extraña, es que se lo ha ganado a pulso...
0 K 13
joffer #6 joffer
#2 si aún hay un 37% eso es recuperable.
0 K 11
#16 surco
#6 Ha perdido como 11 o 12 puntos de apoyo entre los suyos en año y pico. Eso es una burrada, Trump tiene serios problemas para las midterms y eso le puede condicionar mucho.
La única putada es que es de los que cuando algo va mal, sube la apuesta. Irán y Cuba lo van a pasar mal
0 K 11
azathothruna #1 azathothruna
Fake news :shit: :troll:
0 K 11
manzitor #13 manzitor
Ya veo yo la implosión, ya...
0 K 11
#15 diprosio
Poco me parece para lo guapa que es.
0 K 10
#8 Kuruñes3.0
Un 37% de yankis son unos hijos de perra sin alma? pues son casi tantos como Europa Occidental... xD
0 K 7

menéame