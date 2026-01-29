La aprobación de Trump cae a su menor nivel, 37 %, en la encuesta del Pew Research Center

La aprobación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cayó al 37 %, su menor nivel en la encuesta del Pew Research Center, que también reveló este jueves que la mitad de los estadounidenses piensan que su Administración ha resultado «peor de lo que esperaban».
Hay fascistas de mierda desatados por el abandono institucional, por qué pedrito cree que le da votos y la derecha son tan subnormales que se piensan que es lo que quiere Ejpaña!! Por qué ellos mismos se creen las noticias que pagan con mis impuestos. Pero no hay tal implosión social.
Más recientemente, George Bush cayo al 28% y luego ganó la reelección. Así que Donald Trump con un 37%, tendría unas opciones enormes de volver a salir elegido (si es que se presentara, pero no puede ser elegido).
Un 37% no está mal. Habría que ver la popularidad del candidato democrata para saber a quién votarían los americanos. Y de hecho habría que saber la popularidad del que pudiera ser candidatos republicano ya que Trump no puede volver a ser presidente.
La única putada es que es de los que cuando algo va mal, sube la apuesta. Irán y Cuba lo van a pasar mal