Donald Trump no es el (único) problema: La agenda trumpista, diseñada y financiada por bancos y grandes corporaciones, es una estrategia consciente para vaciar la democracia desde dentro

"Lo que está ocurriendo en Estados Unidos y va a ocurrir también en los demás países avanzados es la consecuencia de una mutación del capitalismo que lo ha hecho cada vez más incompatible con la democracia. Esa incompatibilidad se produce por tres razones principales: –La gran desigualdad de nuestro tiempo ha deteriorado las economías y ha obligado a limitar cada día más los derechos y libertades de desposeídos a cuya costa se genera la concentración de la riqueza y el poder que la producen. – Cuando esa desposesión se hace (...)

ipanies #3 ipanies
Pues vaya estrategia de mierda, desde el punto de vista económico no tiene ningún sentido, la concentración de la riqueza genera menos movimiento en la economía y las empresas y la banca ganan cuando mucha gente puede hacer muchas cosas no cuando poca gente tiene mucho dinero, tanto que la mayor parte lo tienen quieto en inversiones o deuda pública.
0 K 13
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#3

Si razón no te falta, pero cuando eres tú uno de los pocos que acumula la riqueza, la perspectiva cambia. Y está gente no se caracteriza por preocuparse de la sociedad.
1 K 32
#6 MetalAgm
#3 Es la espiral del capitalismo, que lo auto-destruye... por eso cuando hay socialdemocracia, la espiral se frena y ese dinero se reparte, con el neoliberalismo, la espiral de autodestruccion no la frena nadie y es una lucha por ver quien tiene mas poder acumulado: cada vez ricos mas ricos y mas pobres mas pobres... es un juego de Monopoly o de Poker y los que tienen todo el poder que son los ciudadanos estan viendolas venir asi que la hostia va a ser muy muy muy gorda cuando todo salte por los aires...
1 K 29
reivaj01 #8 reivaj01 *
#3 No hace falta tener dinero para gastarlo. Para eso existe el crédito.
Los pobres de antes tenían poco dinero, los de ahora tienen muchas deudas.
0 K 10
WcPC #4 WcPC
La democracia de USA y la UE ha sido cooptada hace mucho tiempo, no fue con Trump sino con Obama con el presidente donde se legalizó que lanzase ataques sobre países sin que el Congreso o el Senado dijera nada.
0 K 12
EvilPreacher #7 EvilPreacher *
¡Claro! El análisis historicista tipo «si la nariz de Cleopatra hubiera sido distinta la historia hubiera cambiado» es estéril y lo estoy viendo mucho últimamente: Netanyahu está loco, Trump es un loco, etc. Si esas personas están ahí es por algo y las políticas que estamos viendo no se acaban de instalar, en todo caso se ha acelerado su evolución.
0 K 11
uyquefrio #1 uyquefrio
Obviamente es estructural.
0 K 10
#11 Cincocuatrotres
Ja ja vaciar la democracia ja ja y antes estaba Biden, el globalismo atacando al Trumpismo y los de a pié nos tenemos que creer lo que nos dice Blackrock, anda ya Guatemala y Guarepeor, dice "la agenda Trumpista diseñada por bancos y grandes corporaciones" y ellos hablan defendiendo al globalismo a las multinacionales a Blackrock y tenemos que leer estas payasadas
0 K 8
#10 peakoil
Las democracias tienen un problema con el capitalismo, por la propia forma en la cual funciona este. Vamos por partes:

1.- El capitalismo exige, como norma básica, crecimientos robustos de la economía. Sin crecimiento, a largo plazo el capitalismo colapsa. Es un problema estructural. El capitalismo se basa en la premisa de que el capital consigue una parte de la renta (la rentabilidad del capital). Esta rentabilidad (r) a largo plazo se puede situar en el entorno del 2-3% después de impuestos…   » ver todo el comentario
0 K 6
#2 Febrero2027
En Ctxt no se han enterado que ha habido elecciones en Aragón. O sí
0 K 6
#9 Murciegalo
#2 pero tú te has leído el artículo??
0 K 13

