Donald Trump no es el (único) problema: La agenda trumpista, diseñada y financiada por bancos y grandes corporaciones, es una estrategia consciente para vaciar la democracia desde dentro

"Lo que está ocurriendo en Estados Unidos y va a ocurrir también en los demás países avanzados es la consecuencia de una mutación del capitalismo que lo ha hecho cada vez más incompatible con la democracia. Esa incompatibilidad se produce por tres razones principales: –La gran desigualdad de nuestro tiempo ha deteriorado las economías y ha obligado a limitar cada día más los derechos y libertades de desposeídos a cuya costa se genera la concentración de la riqueza y el poder que la producen. – Cuando esa desposesión se hace (...)
| etiquetas: trumpismo , neoliberalismo , autoritarismo
Si razón no te falta, pero cuando eres tú uno de los pocos que acumula la riqueza, la perspectiva cambia. Y está gente no se caracteriza por preocuparse de la sociedad.
Los pobres de antes tenían poco dinero, los de ahora tienen muchas deudas.
1.- El capitalismo exige, como norma básica, crecimientos robustos de la economía. Sin crecimiento, a largo plazo el capitalismo colapsa. Es un problema estructural. El capitalismo se basa en la premisa de que el capital consigue una parte de la renta (la rentabilidad del capital). Esta rentabilidad (r) a largo plazo se puede situar en el entorno del 2-3% después de impuestos… » ver todo el comentario