Donald Trump y el narcotráfico: "¿Lanzamos un misil? ¡Bum! Lo mandamos a su salón y se acabó el cártel"

Donald Trump nos tiene acostumbrados a un lenguaje directo y sin filtros a la hora de analizar cuestiones delicadas y claves en la geopolítica mundial. En esta ocasión, el presidente de Estados Unidos ha dejado una frase muy comentada durante una cumbre con 17 países americanos en Miami destinada a combatir el narcotráfico. "Algunos de vosotros estáis en peligro y estamos trabajando para hacer lo que tengamos que hacer. Nosotros usamos misiles, ¿queréis que lancemos un misil?" ha preguntado a los asistentes.