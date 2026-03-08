edición general
Donald Trump y el narcotráfico: "¿Lanzamos un misil? ¡Bum! Lo mandamos a su salón y se acabó el cártel"

Donald Trump nos tiene acostumbrados a un lenguaje directo y sin filtros a la hora de analizar cuestiones delicadas y claves en la geopolítica mundial. En esta ocasión, el presidente de Estados Unidos ha dejado una frase muy comentada durante una cumbre con 17 países americanos en Miami destinada a combatir el narcotráfico. "Algunos de vosotros estáis en peligro y estamos trabajando para hacer lo que tengamos que hacer. Nosotros usamos misiles, ¿queréis que lancemos un misil?" ha preguntado a los asistentes.

Pertinax #1 Pertinax *
El muy tolai piensa que todos los narcos se esconden en una escuela infantil.
Supercinexin #6 Supercinexin
#1 Entiéndelo: los entornos criminales que él frecuenta siempre están cerca de escuelas infantiles, organizaciones infantiles, instituciones infantiles...
#15 Beltza01
#1 Vamos a ver. Es una demostración de fuerza sin el menor escrúpulo. Es como decir: lo hago sin temblarme el pulso, y nadie tiene narices a toserme, así que cuidado.
Jakeukalane #2 Jakeukalane
Trump pedófilo
HeilHynkel #5 HeilHynkel
Feijoo se debe estar planteando las próximas vacaciones en Albacete ... lejos de sus amigos.
vicus. #7 vicus.
#5 Imaginate los dos, qué tierno, Frijolito y su amiguiño Marcial con su yate por el mar caribe de escursión. En llegar y basar el santo, o mejor dicho, santiguarse ante el santo y ultimas voluntades..
capitan__nemo #3 capitan__nemo *
"lenguaje directo y sin filtros"
Lenguaje populista y falso.

“El populismo trata de dar respuestas fáciles a problemas complejos”
borteixo #10 borteixo
#3 ya, bueno, con venezuela por ejemplo le ha salido bien al cabrón. Otras veces evidentemente no, claro.
capitan__nemo #12 capitan__nemo *
#10 Lo de venezuela no ha sido contra el narco. Lo de que Maduro era un narco o colaborador era un bulo de escusa para robar el petroleo (y los otros recursos venezolanos), que no se exportase petroleo barato a china por la deuda y que no se exportase petroleo en otra moneda que no fueran dolares (la forma en la que eeuu exporta su inflacion tras imprimir dolares a saco y tener tanta deuda).
borteixo #14 borteixo
#12 simplemente me refería a que le salió fácil
capitan__nemo #8 capitan__nemo *
Lo que no dice es que los narcos blanquean el dinero usando los bancos y las cripto en eeuu que tanto tanto financian las campañas de Trump y maga, el salon de baile, la coronacion, el desfile, .... Que se hace con sociedades pantalla opacas en Delaware, Dakota del Sur, Wyoming, Nevada y otros paraisos fiscales y de la opacidad fuera de eeuu. Y que Trump ha indultado a algunos proveedores de blanqueo con cripto y al responsable del mercado de droga en la dark web silk road.

Y que las…   » ver todo el comentario
capitan__nemo #16 capitan__nemo
#8 Y que los narcos usan principalmente armas estadounidenses, fabricadas en eeuu, exportadas o vendidas por fabricantes de armas estadounidenses
A.more #11 A.more
Que ganan de verlo reventado
Gry #13 Gry
Lo pueden llamar "Plan Colombia 2.0"
es.wikipedia.org/wiki/Plan_Colombia
Priorat #9 Priorat *
Tomas nota. Si la explicación de lo que pretende Trump es más larga que una frase, la explicación es errónea.
Malinke #4 Malinke
Todos allí de pie como imbéciles.

¿Qué estaría pensando Noboa?
