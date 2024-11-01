edición general
Donald Trump durante unas tubulencias en el Air Force One: “Estoy buscando algo que agarrar, y no va a ser Karoline (Leavitt)” [ENG]

El presidente de EE. UU., Donald Trump, volvió a acaparar titulares, no por políticas, sino por un comentario inusual sobre su secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, mientras se encontraba a bordo del Air Force One el 11 de enero. Durante una rueda de prensa informal en pleno vuelo, el avión atravesó una turbulencia inesperada, lo que llevó a Trump a bromear sobre buscar algo a lo que agarrarse. Fue entonces cuando hizo un comentario en relación con Leavitt, que estaba detrás de él.

#11 Poligrafo
Grab'em by the pussy.
cenutrios_unidos #9 cenutrios_unidos
Super campechano.
powernergia #5 powernergia
Menudo payaso.
Fj_Bs #2 Fj_Bs
"Dime de qué presumes y te diré de qué careces", Mono Naranjito ,
txutxo #8 txutxo
A una bomba de napalm mejor si se agarraría.
Graffin #4 Graffin
Es muy mayor para el.
Pero sobre todo ella no se negaría, y eso no le pone.
#7 Grahml *
#4 Los trucos de cortejo de Trump es ir a comprar muebles con sus víctimas:

“De hecho, me lancé sobre ella. Me lancé sobre ella, y fracasé. Lo admito. Intenté follármela, estaba casada.”

...

"Me lancé sobre ella con fuerza; de hecho, la llevé de compras de muebles. Ella quería comprar algunos muebles. Le dije: ‘Te mostraré dónde tienen buenos muebles’. Me lancé sobre ella como un cabrón. No pude conseguirlo y ella estaba casada. Entonces, de repente, la veo, ahora tiene los

…   » ver todo el comentario
pepel #3 pepel *
Se puede agarrar a la Sra. Machado. Es la que tiene su premio nobel.
Un_señor_de_Cuenca #10 Un_señor_de_Cuenca
Ni un solo día sin ejercer de basura moral.
#1 Leon_Bocanegra
Suerte que tiene la tipa.
#6 bizcobollo
Pues la Karoline un agarrón ya tiene
