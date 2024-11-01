Donald Trump durante unas tubulencias en el Air Force One: “Estoy buscando algo que agarrar, y no va a ser Karoline (Leavitt)” [ENG]  

El presidente de EE. UU., Donald Trump, volvió a acaparar titulares, no por políticas, sino por un comentario inusual sobre su secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, mientras se encontraba a bordo del Air Force One el 11 de enero. Durante una rueda de prensa informal en pleno vuelo, el avión atravesó una turbulencia inesperada, lo que llevó a Trump a bromear sobre buscar algo a lo que agarrarse. Fue entonces cuando hizo un comentario en relación con Leavitt, que estaba detrás de él.