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Donald Trump anunció que China comprará 200 aviones Boeing

Donald Trump anunció que China comprará 200 aviones Boeing

En un movimiento que sacudió los mercados globales y marcó un punto de inflexión en las tensas relaciones bilaterales, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que el gobierno chino ha formalizado el compromiso de compra de 200 aeronaves comerciales al fabricante norteamericano Boeing. El anuncio, realizado durante una entrevista concedida a Fox News en medio de su visita oficial a la capital china, representa el primer gran pedido de aviones de Beijing a la firma de Chicago en casi diez años.

| etiquetas: eeuu , donald trump , china , boeing , aviones
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6 comentarios
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Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Vamos a poner esto en cuarentena porque todos sabemos que Trump no es de fiar
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#4 Sammy_Jankis
#2 A no ser que pase esto;

menea.me/2hjva

Y entonces es de fiar y mucho fiar.
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salteado3 #1 salteado3
Trump lo vende como un logro y en realidad es un paso intermedio chino hasta que tengan sus propios aviones, que ya están en ello.
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elgranpilaf #3 elgranpilaf
#1 Bueno cuando los tengan Trump estará ya muerto (esperemos)
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Eibi6 #5 Eibi6
#1 es aún peor, por qué por lo visto en un principio el pedido iba ser de 500 aviones, es una derrota del complejo industrial americano en toda regla
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Dene #6 Dene *
Uff, pobres chinos.. habrá que ver que zonas destinan esos aviones, posiblemente sitios donde Xi quiera cargarse a unos cuantos....
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menéame