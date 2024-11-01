Donald Trump anunció que China comprará 200 aviones Boeing

En un movimiento que sacudió los mercados globales y marcó un punto de inflexión en las tensas relaciones bilaterales, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que el gobierno chino ha formalizado el compromiso de compra de 200 aeronaves comerciales al fabricante norteamericano Boeing. El anuncio, realizado durante una entrevista concedida a Fox News en medio de su visita oficial a la capital china, representa el primer gran pedido de aviones de Beijing a la firma de Chicago en casi diez años.