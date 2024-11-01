Boeing decepciona a Wall Street: venderá solo el 40% de su ‘megapedido’ a China

Donald Trump comentó a la prensa que China compraría 200 aviones Boeing, lejos de los 500 que esperaba Wall Street. Con el anuncio, la empresa fue la más perdedora del día en el Dow Jones. Las acciones de Boeing cayeron 4.7% este jueves después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que China comprará 200 aviones de la compañía, una cifra considerablemente menor a la esperada por Wall Street durante la cumbre con Xi Jinping en Pekín.