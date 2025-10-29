·
Don Juan Carlos expresa en sus memorias su aprecio y respeto por Franco
La prensa francesa anticipa parte del libro en el que el rey emérito se defiende de las acusaciones de corrupción, explica su abdicación y describe su relación con el dictador
emérito
juan carlos
franco
#1
sempregalaico
CHORPRECHA!!!!!
7
K
88
#4
Supercinexin
Nos ha jodido. ¿Por quién quieres que muestre respeto Campechano? ¿Por Enrique Líster? Es que tenéis cada cosa... Anda, anda.
4
K
66
#3
Rihusu
Normal, pasó de ser un inmigrante ilegal italiano a amasar una fortuna con chanchullos, aprecio y respeto es lo mínimo...
5
K
64
#2
arreglenenlacemagico
normal si le calento la silla
4
K
51
#7
Malinke
¿Don?
1
K
21
#6
Antipalancas21
Es normal le nombro su heredero el dictador asesino y le dio de todo para que pudiera reinar a su antojo, protegido por los que estaban con el.
0
K
20
#5
fareway
Qué sorpresa!!! Bueno, no es solo admiración por su parte, los Borbones nunca han hecho ascos a un buen dictador, que se lo pregunten a Alfonso XIII, o al padre del amigo de las Vedettes, Don Juan, que intentó participar en la Guerra Civil del lado franquista para colocarse a la hora de poder reinar. Un Rey no puede ser republicano, es lógico, pero lo de rozar la almorrana con los dictadores... muy mal... lo vas a seguir pagando "follador".
0
K
15
#10
davidvsgoliat
Fue una dictadura muy campechana.
0
K
12
#11
Tunguska08Chelyabinsk13
El Tito Paquito!!!
0
K
12
#12
MoñecoTeDrapo
¿No será por los francos (suizos)?
0
K
11
#8
ChatGPT
Nos ha jodido, le consiguió un trabajo relajado, seguro y bien pagado
0
K
10
#9
antesdarle
Por los clavos de Cristo!
0
K
9
