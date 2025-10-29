edición general
Don Juan Carlos expresa en sus memorias su aprecio y respeto por Franco

Don Juan Carlos expresa en sus memorias su aprecio y respeto por Franco

La prensa francesa anticipa parte del libro en el que el rey emérito se defiende de las acusaciones de corrupción, explica su abdicación y describe su relación con el dictador

sempregalaico #1 sempregalaico
CHORPRECHA!!!!!
Supercinexin #4 Supercinexin
Nos ha jodido. ¿Por quién quieres que muestre respeto Campechano? ¿Por Enrique Líster? Es que tenéis cada cosa... Anda, anda.
Rihusu #3 Rihusu
Normal, pasó de ser un inmigrante ilegal italiano a amasar una fortuna con chanchullos, aprecio y respeto es lo mínimo... :troll:
#2 arreglenenlacemagico
normal si le calento la silla
Malinke #7 Malinke
¿Don?
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
Es normal le nombro su heredero el dictador asesino y le dio de todo para que pudiera reinar a su antojo, protegido por los que estaban con el.
fareway #5 fareway
Qué sorpresa!!! Bueno, no es solo admiración por su parte, los Borbones nunca han hecho ascos a un buen dictador, que se lo pregunten a Alfonso XIII, o al padre del amigo de las Vedettes, Don Juan, que intentó participar en la Guerra Civil del lado franquista para colocarse a la hora de poder reinar. Un Rey no puede ser republicano, es lógico, pero lo de rozar la almorrana con los dictadores... muy mal... lo vas a seguir pagando "follador".
#10 davidvsgoliat
Fue una dictadura muy campechana.
#11 Tunguska08Chelyabinsk13
El Tito Paquito!!!
MoñecoTeDrapo #12 MoñecoTeDrapo
¿No será por los francos (suizos)?
ChatGPT #8 ChatGPT
Nos ha jodido, le consiguió un trabajo relajado, seguro y bien pagado
antesdarle #9 antesdarle
Por los clavos de Cristo!
