Documentos del FBI indican que fue Epstein quien presento a Melania a Donald Trump. (ENG)

Documentos del FBI indican que fue Epstein quien presento a Melania a Donald Trump. (ENG)

Según el expediente de 11 páginas, con abundantes supresiones, una exasistente de Epstein —que trabajó para él entre 2005 y 2006— declaró a las autoridades federales que Epstein "presentó a MELANIA TRUMP a DONALD TRUMP", según archivos vistos por The Daily Beast. La mujer prestó declaración bajo inmunidad en julio de 2019, pocos días después de que Epstein fuera arrestado por tráfico de menores.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Vaya, resulta que Trump no era un agente de Putin ... era un machaca de Israel.
meroespectador #2 meroespectador *
#1 Se plegará a quien tenga material comprometido sobre el.
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#2

Sobre Trump debe tener mierda hasta el cura de la parroquia de un pueblo de Alabama.
meroespectador #6 meroespectador
#3 Violaciones o asesinatos directamente en video, que es de lo que se habla:

youtu.be/bQ5O0NHWjpg?si=7bpipKQsbnPu9Sd0
azathothruna #7 azathothruna
#2 Pero que material puede hacerlo temblar?
calde #10 calde *
#1 "Te damos a esta modelo eslava a cambio de que apoyes la causa de Israel"

"Yes, yes, yes,... whatever it takes!" "Can I already touch her bottom??? can I???" {0x1f60b} "

:palm:
themarquesito #8 themarquesito
Esto es lo que decía Michael Wolff, a quien Melania demandó hace poco por haberlo afirmado: Wolff escribió que a Trump y Melania los había presentado Epstein, tal como a él se lo refirió el propio Epstein. La demanda de Melania no tenía ni tiene más objeto que intentar intimidar a Wolff, y jurídicamente no va a ninguna parte.
Un_señor_de_Cuenca #4 Un_señor_de_Cuenca
Bueno, esto debe de ser lo único no ilegal que hicieron estos dos.
#9 Albarkas
¿Que se compró una esposa?
No lo creo. Tiene pinta de ser una persona con una conversación y una chispa especial que hace que las mujeres guapas caigan rendidas a sus pies.
#11 famufa
#9 y peazo actriz que pilló...
#5 DotorMaster
Trump debería hacer autocrítica.
