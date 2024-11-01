Documentos del FBI indican que fue Epstein quien presento a Melania a Donald Trump. (ENG)

Según el expediente de 11 páginas, con abundantes supresiones, una exasistente de Epstein —que trabajó para él entre 2005 y 2006— declaró a las autoridades federales que Epstein "presentó a MELANIA TRUMP a DONALD TRUMP", según archivos vistos por The Daily Beast. La mujer prestó declaración bajo inmunidad en julio de 2019, pocos días después de que Epstein fuera arrestado por tráfico de menores.