La doctora Pinto asegura que López Madrid contrató a Villarejo para "poner en su sitio a las 'chulas'" como ella

Una de las cosas que se dirimen en el juicio es si Villarejo apuñaló a Pinto por orden del que fuera amigo íntimo de los actuales reyes. La dermatóloga Elisa Pinto ha declarado ante la Audiencia Nacional que el empresario Javier López Madrid contrató al comisario jubilado José Manuel Villarejo porque "era experto en hacer coartadas" y porque podía "ayudarle a hundir cualquier denuncia" por las presuntas amenazas que la doctora estaba recibiendo.

pitercio #1 pitercio
Espera que no haya habido otras víctimas de las que no sabemos nada.
1 K 30
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
#1 Estando Villarejo por medio todo se puede esperar.
2 K 45
Olepoint #3 Olepoint
Hay trabajadores que votan a los partidos que protegen a esta chusma, sí, en serio..
1 K 23

