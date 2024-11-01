edición general
Divorcios en España en 2025: cifras y previsiones

Divorcios en España en 2025: cifras y previsiones. Casi 100k divorcios anuales.

DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
#3 la principal causa de divorcio es el matrimonio xD
airamx #6 airamx
#5 Como en la película La habitación de Fermat que un policía le dice al matemático "no llevas puesto el cinturón de seguridad, sabías que el 20% de los muertos en carretera el usuario no lleva cinturon de seguridad?" y le responde "ah, entonces el 80% de los que mueren si lo llevan..".
Robus #12 Robus *
#5 Como decía Marx (1):

Una historia de amor puede terminar de dos formas: bien o en matrimonio.

(1) Groucho
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
Me gustaría ver un poco de desglose en las cifras. Por edad, género, provincias, nivel de estudios, tiempo de relación, religión, etc. Aunque algunas no sean posibles xD
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2018 se celebraron 163.430 bodas en España, un 5,9% menos que el año anterior. De esta forma el número de matrimonios se sitúa en 3,5 por cada 1.000 habitantes.

Wow.... Más de la mitad.
airamx #3 airamx
#2 Ya no se lleva aquello de "para todo la vida" no? xD
#7 ombresaco
#3 -Fulanita, ¿aceptas a menganito en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte os separe?
+ Si, no, si, no, no
JuaRoAl #8 JuaRoAl
#7 Te acepto Fulanita!
#10 Toponotomalasuerte
#7 se nota algo de pupita en el chiste o es solo cosa mía? Jijijiji
#9 cocococo
Ahora mismo la mayoría de la gente se casa para formar y cuidar a una familia cuando en realidad no es capaz ni de cuidarse a sí misma.

Ahora mismo en España hay mucha gente independizada y casada... pero viviendo de la cuenta corriente de sus padres y sus abuelos, le cortan el grifo y se acabó el matrimonio.
airamx #1 airamx
Casi 100.000 divorcios anuales me parecen una brutalidad aunque se mantenga estable, es decir que no crezcas pero que son 100k es como si cada año se divorcia una ciudad de 200.000 habitantes como Cádiz, porque claro, hay que tener en cuenta que cada divorcio es cada dos personales, entocnes si España tiene 48 millones de habitantes, la tasa de divorcios debería calcularse a la mitad, 24 millones, habiendo restado primero niños claro.
eltxoa #11 eltxoa
#1 Desde el momento que la familia tradicional no tiene sentido, el matrimonio no tiene sentido y el estado no debería meterse en asustos de con quien se juntan los ciudadanos.
