Los disidentes de Vox preparan una escisión frente a la cúpula de Abascal

Alejo Vidal-Quadras encabezará el próximo 20 de junio en Madrid una cumbre política de cargos y excargos que descarta una refundación, acusando a Vox de convertirse en un "grupo de interés económico". "Ya no cabe pedir la refundación; procede decidir el paso siguiente", reza la convocatoria difundida por redes sociales, que a diferencia de otras iniciativas que buscaban impulsar un Congreso extraordinario en Vox, marcaría el inicio de una etapa política independiente de las siglas.