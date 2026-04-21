Los disidentes de Vox preparan una escisión frente a la cúpula de Abascal

Alejo Vidal-Quadras encabezará el próximo 20 de junio en Madrid una cumbre política de cargos y excargos que descarta una refundación, acusando a Vox de convertirse en un "grupo de interés económico". "Ya no cabe pedir la refundación; procede decidir el paso siguiente", reza la convocatoria difundida por redes sociales, que a diferencia de otras iniciativas que buscaban impulsar un Congreso extraordinario en Vox, marcaría el inicio de una etapa política independiente de las siglas.
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Pondré la musca de Linkin Park a tope
Y sobretodo, que los votantes de derecha hagan (esto será más dificil) lo mismo que los de la alguna izquierda.
Aunque no hayan posibilidades de sacar diputado en su provincia, no voten a los comunistas del PP. Votad a la derecha verdadera. ¡¡¡No cedais camaradas!!! ¡¡¡Siempre Cara al Sol!!! Solo hay una opción, pase lo que pase. Y en el peor de los casos no voteis. Pero a la izquierda del PP, jamás.
¿He dicho centro?
Los extremos se tocan.
Imaginaos a esta gente con el dinero público bajo sus manos.
A seguir votando capitalismo, monarquía y pobreza, con vuestros votos y con vuestras proles.