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Los disidentes de Vox preparan una escisión frente a la cúpula de Abascal

Los disidentes de Vox preparan una escisión frente a la cúpula de Abascal

Alejo Vidal-Quadras encabezará el próximo 20 de junio en Madrid una cumbre política de cargos y excargos que descarta una refundación, acusando a Vox de convertirse en un "grupo de interés económico". "Ya no cabe pedir la refundación; procede decidir el paso siguiente", reza la convocatoria difundida por redes sociales, que a diferencia de otras iniciativas que buscaban impulsar un Congreso extraordinario en Vox, marcaría el inicio de una etapa política independiente de las siglas.

| etiquetas: vox , escisión , disidentes
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16 comentarios
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Comentarios destacados:      
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Las risas que me voy a pegar el día que le den la patada desde dentro xD

Pondré la musca de Linkin Park a tope
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jonolulu #3 jonolulu
Van a fundar el Frente Popular de La Moraleja
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Supercinexin #10 Supercinexin
Jajajajajaja y en la foto sale Vidal-Quadras y de fondo toda la peña con la bandera de Irán antigua :troll: qué cabrones los del Diario Socialista.
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Amperobonus #1 Amperobonus
Que entre el churro, las ratas y Linkin Park, ¡gracias!
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Delay #5 Delay
Este nuevo partido debería llamarse "Nox" :-D
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tul #16 tul
#5 BoS les pega mas xD
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Sr.No #6 Sr.No
Go, Team Go Rocket!
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Cehona #8 Cehona
Vox se ha vuelto bífida, como la lengua de las víboras.
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jm22381 #9 jm22381
Este señor no tuvo suficiente con que los iraníes le dispararan a la cara que ahora quiere que lo haga Abascal?
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SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones
Da igual por mucho que se separen, fácilmente se juntan si el fin es acaparar poder o dinero y quitárselo a los ciudadanos.
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Priorat #12 Priorat *
Eso, que se escindan, pero que mantengan en el electorado de VOX y el escindido las esperanzas de obtener diputados.

Y sobretodo, que los votantes de derecha hagan (esto será más dificil) lo mismo que los de la alguna izquierda.
Aunque no hayan posibilidades de sacar diputado en su provincia, no voten a los comunistas del PP. Votad a la derecha verdadera. ¡¡¡No cedais camaradas!!! ¡¡¡Siempre Cara al Sol!!! Solo hay una opción, pase lo que pase. Y en el peor de los casos no voteis. Pero a la izquierda del PP, jamás.
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#13 BoosterFelix
#12 Joder
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#14 Tensk
Entonces no podrán entrar al centro de las ciudades de más de 50.000 habitantes.

¿He dicho centro?
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#15 Tensk
Qué curioso, la derecha más a la derecha de la derecha imitando el comportamiento de la izquierda más a la izquierda de la izquierda.

Los extremos se tocan.
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#11 BoosterFelix
Hasta desde aquí se huele ese pútrido olor de Vox.

Imaginaos a esta gente con el dinero público bajo sus manos.

A seguir votando capitalismo, monarquía y pobreza, con vuestros votos y con vuestras proles.
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#4 Rbbc
Venga, marchando una grande de palomitas!!!!
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menéame