edición general
4 meneos
75 clics

Disfrazados de ovejas para cruzar la frontera hacia España, tres argelinos detenidos por intentar entrar ilegalmente

Tres hombres fueron detenidos en Argelia tras intentar uno de los cruces fronterizos más extraños de los últimos tiempos: disfrazarse de ovejas para intentar llegar a España.Según las autoridades locales, el trío se habría cubierto con un relleno similar al algodón para imitar el pelaje y alteraron su apariencia en un intento de mezclarse con el ganado que se transportaba por la región, informa el Telegraph. El plan comenzó a desmoronarse cuando los oficiales notaron un movimiento inusual entre los animales y decidieron inspeccionar el vehículo

| etiquetas: ovejas , argelia , inmigrantes , frontera , disfraz
3 1 3 K 20 actualidad
10 comentarios
3 1 3 K 20 actualidad
Imag0 #3 Imag0
Ya no se diferencian las noticias reales de las movidas de la IA
1 K 25
Ferran #10 Ferran
#3 Esto es un bulo y antiguo :-P
0 K 12
palestina #7 palestina
Seguramente iban a una quedada de therians
1 K 21
devilinside #4 devilinside
Prefiero no pensar a qué se debía el movimiento inusual de las ovejas
1 K 20
HAL9K #8 HAL9K
Me imagino que estarían intentando cruzar hacia Marruecos que la frontera está ultravigilada.
0 K 11
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
Esos querían tema con los gallardos legionarios y no sabían cómo montárselo.
0 K 10
djfrik #1 djfrik
un plan sin fisuras....  media
0 K 9
HAL9K #5 HAL9K
#1 Esos no son los de la noticia.
0 K 11
#6 SantanaS
Me ha recordado la escena de Top Secret de la vaca  media
0 K 7
BlackDog #9 BlackDog
Se beneficiaron a las ovejas y después las desollaron para disfrazarse con su piel?
0 K 7

menéame