Disfrazados de ovejas para cruzar la frontera hacia España, tres argelinos detenidos por intentar entrar ilegalmente

Tres hombres fueron detenidos en Argelia tras intentar uno de los cruces fronterizos más extraños de los últimos tiempos: disfrazarse de ovejas para intentar llegar a España.Según las autoridades locales, el trío se habría cubierto con un relleno similar al algodón para imitar el pelaje y alteraron su apariencia en un intento de mezclarse con el ganado que se transportaba por la región, informa el Telegraph. El plan comenzó a desmoronarse cuando los oficiales notaron un movimiento inusual entre los animales y decidieron inspeccionar el vehículo