Diseñan una moto que no se cae

Durante años, diferentes marcas mostraron avances similares, pero ninguno había logrado trasladarlos a una cadena de fabricación. Esta vez, la propuesta llega con vocación comercial y con un calendario definido. Su lanzamiento inicial tendrá lugar en el sudeste asiático. El elemento diferencial de este desarrollo por parte de Omoway está en su capacidad para mantenerse en pie sin intervención humana. Para lograrlo, utiliza un sistema giroscópico de alta precisión, capaz de detectar cualquier alteración en la posición del vehículo.