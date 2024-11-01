edición general
Los diputados andaluces cobrarán un 10% más de sueldo en 2026

Los diputados andaluces cobrarán un 10% más de sueldo en 2026

La partida destinada a las dietas de sus señorías baja un 3,12% en las cuentas previstas para el próximo ejercicio

pepel #5 pepel *
El presupuesto de las mamografías. Sinvergüenzas.
Andreham #1 Andreham
Pero recordad, no sólo hay que reducir el SMI; sino que encima es imposible reducir las 40 horas laborables.
Robus #3 Robus
Como se nota que es una comunidad rica. y con superhabit.
ipanies #4 ipanies
-Señorito, yo no quiero ser diputada, que luego voy al súper y me llaman asesina las cajeras porque una amiga suya murió por metástasis tras el retraso en su notificación...
*Como? eso no puede ser doña Cayetana!! Estamos haciendo un gran servicio a la plebe y podemos cometer algún error sin importancia y dejar tiesos a los tiesos, pero eso no es nada!!
-No, señorito, yo no voy a continuar...
*Te subo un 10% el sueldo...
-Ou yeaaa mada faker!!! Ya nos vamos entendiendo. ;)
kosako #2 kosako
Bien votados que están
