8
meneos
7
clics
Los diputados andaluces cobrarán un 10% más de sueldo en 2026
La partida destinada a las dietas de sus señorías baja un 3,12% en las cuentas previstas para el próximo ejercicio
|
etiquetas
:
diputados
,
andaluces
,
cobrarán
,
10%
,
incremento
,
sueldo
,
2026
5 comentarios
#5
pepel
*
El presupuesto de las mamografías. Sinvergüenzas.
2
K
45
#1
Andreham
Pero recordad, no sólo hay que reducir el SMI; sino que encima es imposible reducir las 40 horas laborables.
2
K
25
#3
Robus
Como se nota que es una comunidad rica. y con superhabit.
1
K
24
#4
ipanies
-Señorito, yo no quiero ser diputada, que luego voy al súper y me llaman asesina las cajeras porque una amiga suya murió por metástasis tras el retraso en su notificación...
*Como? eso no puede ser doña Cayetana!! Estamos haciendo un gran servicio a la plebe y podemos cometer algún error sin importancia y dejar tiesos a los tiesos, pero eso no es nada!!
-No, señorito, yo no voy a continuar...
*Te subo un 10% el sueldo...
-Ou yeaaa mada faker!!! Ya nos vamos entendiendo.
1
K
24
#2
kosako
Bien votados que están
0
K
10
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
