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Diputado de Vox define la eutanasia de Noelia Castillo como una "ejecución" y Armengol lo quita del Diario de Sesiones -

Diputado de Vox define la eutanasia de Noelia Castillo como una "ejecución" y Armengol lo quita del Diario de Sesiones -

En medio de una tensa sesión parlamentaria, declaraciones de Carlos Flores generaron intensas protestas de varios bloques, llevando a Francina Armengol a eliminar esos dichos por considerarlos irrespetuosos hacia el derecho a morir dignamente aprobado en 2021.

| etiquetas: carlos flores , vox , ejecución
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7 comentarios
4 1 1 K 36 actualidad
#1 solojavi
Me parece inadecuado borrar esas cosas del diario de sesiones. Parece que desearan dar la impresión de que todos los políticos de ésta época eran gente bien educada. Lo han dicho y así debería quedar reflejado.
2 K 32
#3 diablos_maiq
#1 para su eterna vergüenza
4 K 48
tdgwho #7 tdgwho
#1 Correcto.

Me molesta bastante cuando se toman la libertad de borrar lo que les da la gana.

por suerte, queda grabado en vídeo.
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SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Vox es una competición de subnormales por ver quién es más gilipollas, simple y llanamente.
2 K 28
manzitor #5 manzitor
Que puta manía en meterse en la vida de la gente que peor lo pasa.
2 K 24
efectogamonal #6 efectogamonal *
Todo lo que digan los putos nazis de mierda es irrelevante {0x1f525}
1 K 23
#4 pirat *
El psicópata de camps se gastó unos 40 millones de euros de dinero público en la Valencia International University que acabó vendiendo a sus amigachos del grupo planeta por 4 millones, siendo consellera de educación la actual alcaldesa de valenzia, premiada así por tal destacable gestión...
Pues a este elemento, el flores que acosaba y amenazaba de muerte a su mujer, fue a quien pusieron de rector de esta "universidad"...
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menéame