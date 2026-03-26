Diputado de Vox define la eutanasia de Noelia Castillo como una "ejecución" y Armengol lo quita del Diario de Sesiones

En medio de una tensa sesión parlamentaria, declaraciones de Carlos Flores generaron intensas protestas de varios bloques, llevando a Francina Armengol a eliminar esos dichos por considerarlos irrespetuosos hacia el derecho a morir dignamente aprobado en 2021.
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Me molesta bastante cuando se toman la libertad de borrar lo que les da la gana.
por suerte, queda grabado en vídeo.
Pues a este elemento, el flores que acosaba y amenazaba de muerte a su mujer, fue a quien pusieron de rector de esta "universidad"...