edición general
20 meneos
63 clics
Un diputado del PP de Ayuso se mofa de la enfermedad de un conocido escritor: "Te recomiendo que hagas más el amor"

Un diputado del PP de Ayuso se mofa de la enfermedad de un conocido escritor: "Te recomiendo que hagas más el amor"

Y es que sus palabras han tocado en grave punto debido a que es conocida la enfermedad del escritor por trastorno bipolar y depresión que ha reflejado en varias de sus obras, como en ‘Maestros de la felicidad’. Narbona ha respondido a Sirio López llamándole “perrito faldero de Ayuso”: “Eres tan mala persona como tu jefa. Tus insultos no sólo revelan tu miseria moral. Únicamente un cobarde utiliza una enfermedad para atacar a una persona. Ahora sigue riéndole las gracias a tu ama y celebrando el asesinato de niños palestinos..."

| etiquetas: rafael narbona , sirio lópez , pp , ayuso , enfermedad
18 2 1 K 212 actualidad
7 comentarios
18 2 1 K 212 actualidad
#1 tednsi
Un miserable y mala persona.
3 K 56
Asimismov #4 Asimismov
#1 ¿Uno? Son cientos
1 K 31
#2 Albarkas
Comentarios de mierda que hace un politicucho de mierda. Nada excepcional en el PP.
2 K 39
#3 MPPC
Qué saber estar demuestran ésta gentuza
1 K 29
wilkin #5 wilkin
Fachas del mundo, poned limites!!! No digo que os volvais podemitas, solo que pongais límites al trumpismo que se os está imponiendo. Que seais el facha español de siempre: putas, misa, coca, usted no sabe quien soy yo, etc... No vais a llegar a buen puerto con la importación del trumpismo. Ni vosotros ni nosotros las personas normales lógicamente.

Por un autentico facha ibérico. No dejes que se extinga!!!
2 K 25
azathothruna #7 azathothruna
Asi suenan muchos normies cuando hablan de los incel y forever alone
0 K 11
#6 Ganpalo
Claro claro, aquel americano que mataron y eso...
0 K 6

menéame