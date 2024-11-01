Un diputado del PP de Ayuso se mofa de la enfermedad de un conocido escritor: "Te recomiendo que hagas más el amor"

Y es que sus palabras han tocado en grave punto debido a que es conocida la enfermedad del escritor por trastorno bipolar y depresión que ha reflejado en varias de sus obras, como en ‘Maestros de la felicidad’. Narbona ha respondido a Sirio López llamándole “perrito faldero de Ayuso”: “Eres tan mala persona como tu jefa. Tus insultos no sólo revelan tu miseria moral. Únicamente un cobarde utiliza una enfermedad para atacar a una persona. Ahora sigue riéndole las gracias a tu ama y celebrando el asesinato de niños palestinos..."