“Diosito me dijo que vendiera mis coches”: los coaches motivacionales cambian los burpees por la fe como secreto del éxito. Pero tiene truco

Adiós "latinas operadas", hola Jesusito. Vas a tener la sensación de que te has perdido muchos episodios de esta novela pero, básicamente, ahora Llados afirma en sus redes cosas como que Jesús le indicó que tenía que vender sus coches porque lo estaban “ahogando” (llegando a deshacerse de golpe, según él mismo, de seis o siete) y que debía dejar de verse con mujeres porque lo apartaban de lo espiritual. Puede parecer simplemente la nueva frikada de un personaje polémico pero, en realidad, es la continuación natural de un relato