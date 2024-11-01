edición general
“Diosito me dijo que vendiera mis coches”: los coaches motivacionales cambian los burpees por la fe como secreto del éxito. Pero tiene truco

Adiós "latinas operadas", hola Jesusito. Vas a tener la sensación de que te has perdido muchos episodios de esta novela pero, básicamente, ahora Llados afirma en sus redes cosas como que Jesús le indicó que tenía que vender sus coches porque lo estaban “ahogando” (llegando a deshacerse de golpe, según él mismo, de seis o siete) y que debía dejar de verse con mujeres porque lo apartaban de lo espiritual. Puede parecer simplemente la nueva frikada de un personaje polémico pero, en realidad, es la continuación natural de un relato

crob #1 crob
milagroo!
K
Cantro #6 Cantro
Es que mira que hay que ser puto ridículo y débil mental para hacer caso a estas amebas

Con perdón para las amebas
K
Gadfly #7 Gadfly
#6 a eso venía. Si eres tan gilipollas como para caer en esto es que te lo mereces
K
Khadgar #3 Khadgar
Ah, pero ¿que sabe leer? :shit:
K
obmultimedia #2 obmultimedia
Lo que viene siendo una secta, empezó captando a ineptos financieros con la excusa del fitness y ahora que ya los tiene alienados les mete el tema religioso.
K
#10 indi11
#2 bueno secta secta, más bien un lavado de cara usando la fe ( faithwashing?) y seguir sacando pasta a los que le siguen, al estilo de predicador americano de tv...lo que no entiendo yo de esta gente es como nunca deciden retirarse y vivir de las inversiones que se jactan de hacer...si ya has robado suficiente para que te sobreviva la riqueza, deja el camino, perfil bajo y a otra cosa...no se ven hartos
K
#8 BurraPeideira_
Está comprobado que la religión es el único engaño/timo/estafa que se puede mantener en el tiempo, incluso durante siglos.
K
asola33 #13 asola33
No entiendo que Dios les hable. ¿No lo pueden grabar? Lo graban todo menos lo más espectacular...
K
Brill #12 Brill
Como Jevier Negre, que desde que se mudó a Argentina nombra a Dios mucho más a menudo.
K
#11 Leon_Bocanegra
Lógico, al fin y al cabo la biblia la escribio el Llados de la antigüedad.
K
founds #5 founds
dejad de darle publicidad a ese payaso
K
#9 Visca *
Alquilar tanto coche y tanta prostituta debía ser caro. Una secta mas clásica, con dinámicas testadas, va a ser mas rentable. Religión de primer plato, luego vendrá algo catastrofista o apocalíptico... y de postre, el te dará la solución.
K

