Diez curiosidades sobre los teléfonos fijos que resultan altamente chocantes hoy en día

Los de la Generación X y los Milénicos hemos convivido durante años con los teléfonos fijos, aparatos conectados a las líneas instaladas por las compañías telefónicas que toman el nombre del invento de Antonio Meucci (o Alexander Graham Bell, según se mire). Sin embargo de la Generación Z en adelante el principal recuerdo es ya el de los teléfonos móviles, primero en su versión de tontófonos y luego ya como teléfonos inteligentes.
Si querias quedar con X, sabias donde estaba, en Y. Rara vez no iba a estar alli y si no estaba alli la gente que estaba alli iba a saber donde estaba.
Eso hacia que tus colegas tuviese un bar o una plaza donde iban a estar, y lo exprimias hasta el aburrimiento, habia un sentimiento de pertenencia. Cosa que ahora no se da, ya nadie esta presvisiblemente siempre en el mismo sitio y las… » ver todo el comentario
No exactamente.
Tengo todavía un fijo y el cable que iba al teléfono modelno se lo conecté a un heraldo rojo original.
Y ahí está, funcionando.