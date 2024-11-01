Diez curiosidades sobre los teléfonos fijos que resultan altamente chocantes hoy en día

Los de la Generación X y los Milénicos hemos convivido durante años con los teléfonos fijos, aparatos conectados a las líneas instaladas por las compañías telefónicas que toman el nombre del invento de Antonio Meucci (o Alexander Graham Bell, según se mire). Sin embargo de la Generación Z en adelante el principal recuerdo es ya el de los teléfonos móviles, primero en su versión de tontófonos y luego ya como teléfonos inteligentes.