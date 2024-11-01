edición general
Diez curiosidades sobre los teléfonos fijos que resultan altamente chocantes hoy en día

Los de la Generación X y los Milénicos hemos convivido durante años con los teléfonos fijos, aparatos conectados a las líneas instaladas por las compañías telefónicas que toman el nombre del invento de Antonio Meucci (o Alexander Graham Bell, según se mire). Sin embargo de la Generación Z en adelante el principal recuerdo es ya el de los teléfonos móviles, primero en su versión de tontófonos y luego ya como teléfonos inteligentes.

Javi_Pina
Hemos ganado creo, con la modernidad de los teléfonos actuales PERO en una cosa si hemos perdido y ya lo indica el artículo, en caso de emergencia el teléfono fijo seguía funcionando sin luz, en la central un equipo de baterías lo hacía funcionar por mucho tiempo porque el consumo era relativamente bajo, ahora las antenas 5G consumen demasiado y están demasiado repartidas y dejan de funcionar rápidamente cuando hay un apagon general como ya hemos vivido recientemente.
skaworld
#1 #3 #2 La incapacidad de dar datos de tu posicion en tiempo real tenia ciertas ventajas sociales.

Si querias quedar con X, sabias donde estaba, en Y. Rara vez no iba a estar alli y si no estaba alli la gente que estaba alli iba a saber donde estaba.

Eso hacia que tus colegas tuviese un bar o una plaza donde iban a estar, y lo exprimias hasta el aburrimiento, habia un sentimiento de pertenencia. Cosa que ahora no se da, ya nadie esta presvisiblemente siempre en el mismo sitio y las…   » ver todo el comentario
stygyan
#4 y luego conoces a algunas personas modernuquis que no se creen que lo del concepto "Central Perk" de Friends era también bastante común en lugares como España. El bar donde veías siempre a tus amigos, cerquita de casa.
Ripio
El teléfono funcionaba sin electricidad doméstica. Algo muy útil cuando se iba la luz en casa. Los aparatos recibían alimentación desde la central (unos 48 V de corriente continua). Hoy en día, al estar conectados a los routers, se quedan fritos como una patata.

No exactamente.
Tengo todavía un fijo y el cable que iba al teléfono modelno se lo conecté a un heraldo rojo original.
Y ahí está, funcionando.
noloquiero
Llamar al teléfono de la chica que te gustaba y que te lo cogiese su padre... tuu, tuu, tuu, tuu,
EISev
#1 tuuuu avisa a tuuu hijaaaa que la llamaaaa el pelooooos
