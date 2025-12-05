Qué es la dieta de Nurai, la alimentación que sigue el rey Juan Carlos: “Todo el mundo me felicitó por mi forma física”

A solo una hora de Dubái se encuentra una isla bañada por las aguas claras del golfo pérsico que sobresale en los Emiratos Árabes por ser un enclave privado repleto de lujosas residencias. Se trata de la isla de Nurai, donde el rey Juan Carlos I decidió instalarse tras marcharse de España hace ya cinco años y a la que solo puede accederse por helicóptero o barco privado. El emérito no ha querido desaprovechar la oportunidad de mencionar en Reconciliación, el libro de sus memorias, la manera en la que se ha estado cuidando, y es haber estado ...