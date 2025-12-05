edición general
Qué es la dieta de Nurai, la alimentación que sigue el rey Juan Carlos: “Todo el mundo me felicitó por mi forma física”

A solo una hora de Dubái se encuentra una isla bañada por las aguas claras del golfo pérsico que sobresale en los Emiratos Árabes por ser un enclave privado repleto de lujosas residencias. Se trata de la isla de Nurai, donde el rey Juan Carlos I decidió instalarse tras marcharse de España hace ya cinco años y a la que solo puede accederse por helicóptero o barco privado. El emérito no ha querido desaprovechar la oportunidad de mencionar en Reconciliación, el libro de sus memorias, la manera en la que se ha estado cuidando, y es haber estado ...

10 comentarios
Torrezzno
Eso y la sangre de vírgenes camboyanas
3
Javi_Pina
#3 y carne de elefante
1
Antipalancas21
#5 Y el maletín con billetes de 500€
0
Antipalancas21
Esta viviendo en esa isla del GOLFO Persico. La dieta de Nurai se engloba dentro de la gastronomía de Emiratos Árabes Unidos, que se caracteriza por ser una cocina rica en especias, similar al del resto de países del Golfo.
0
Gry
¿La del cucurucho con una tal Nuria?
0
elTieso
La dieta, no haber trabajado en su vida, y la riqueza que le permite tener los mejores médicos. No te jode.
1
chocoleches
"En los hoteles, especialmente aquellos orientados al turismo internacional, se suelen ofrecer alternativas a la carne de cerdo, como salchichas de res o lonchas de ternera."

En Dubai puedes encontrar carne de cerdo en cualquier sitio, hasta en el super.
0
mono
Se le ve fresco como una lechuga.

Claro que con la vida que ha llevado, ya está bastante bien a esas edades

Desde que se le fue la olla del todo, la verdad es que no hay día que no nos sorprenda con una tontería nueva
0
Antipalancas21
#2 Chochea y se le va la olla, que quieres a esa edad.
0
sorecer
A ver... Mucho esfuerzo físico no ha hecho en la vida, aparte de las cogorzas y putas.

Y lo otro, es "de familia"

La "enfermedad de los Borbones" se refiere principalmente a dos dolencias hereditarias que afectaron a la familia real: la hemofilia y, en algunos casos, el trastorno bipolar. La hemofilia, conocida como la "enfermedad de los reyes"...
0

