Qué es la dieta de Nurai, la alimentación que sigue el rey Juan Carlos: “Todo el mundo me felicitó por mi forma física”

A solo una hora de Dubái se encuentra una isla bañada por las aguas claras del golfo pérsico que sobresale en los Emiratos Árabes por ser un enclave privado repleto de lujosas residencias. Se trata de la isla de Nurai, donde el rey Juan Carlos I decidió instalarse tras marcharse de España hace ya cinco años y a la que solo puede accederse por helicóptero o barco privado. El emérito no ha querido desaprovechar la oportunidad de mencionar en Reconciliación, el libro de sus memorias, la manera en la que se ha estado cuidando, y es haber estado ...
| etiquetas: juan carlosi , dieta nurai , cerca , dubai , isla del golfo persico
En Dubai puedes encontrar carne de cerdo en cualquier sitio, hasta en el super.
Claro que con la vida que ha llevado, ya está bastante bien a esas edades
Desde que se le fue la olla del todo, la verdad es que no hay día que no nos sorprenda con una tontería nueva
Y lo otro, es "de familia"
La "enfermedad de los Borbones" se refiere principalmente a dos dolencias hereditarias que afectaron a la familia real: la hemofilia y, en algunos casos, el trastorno bipolar. La hemofilia, conocida como la "enfermedad de los reyes"...