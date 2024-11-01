edición general
Diario Red gana en los tribunales a Triple A, empresa que se encargó de la seguridad de la carroza del Orgullo de Más Madrid

La Jueza de la Plaza 5ª de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Getafe ha desestimado por completo la demanda presentada por Aitor Rodríguez Montero y Andrés Pascual Lozano, responsables de la empresa Triple A Conserjes y Seguridad S.L., contra Diario Red y el periodista Raúl Solís, defendidos por los abogados Gorka Vellé y Jaime Montero, según consta en la sentencia a la que este medio ha tenido acceso. La magistrada ha rechazado la pretensiones del demandate y absuelve tanto al periodista Raúl Solís como a Canal Red.

| etiquetas: demanda judicial , sentencia judicial , canal red , triple a , más madrid
