Triple A Control demanda a 'El Mundo' y 'Diario Red' para tapar sus vínculos con Desokupa

Triple A Control demanda a 'El Mundo' y 'Diario Red' para tapar sus vínculos con Desokupa

Para este articulo hacemos un recorrido por las conexiones entre Desokupa, Triple A Control e Hispaval Servicios, con las pruebas de esto.

triple a control , demanda , el mundo , diario red
#2 cajadecartonmojada *
Que decidas llamar a tu empresa Triple A ya da algunas pistas.

es.wikipedia.org/wiki/Triple_A_(España)

es.wikipedia.org/wiki/Triple_A_(Argentina)
frg #4 frg *
#2 #3 No lo veo, pura coincidencia. Seguro que son unos demócratas convencidos, "demócratas de toda la puta vida"
#1 mcfgdbbn3
AAA :troll:
(triple A con trol)
Cuñado #3 Cuñado
Tampoco parecía que se estuviesen molestando mucho en disimular.

es.wikipedia.org/wiki/Triple_A_(España)
