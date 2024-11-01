·
67
meneos
179
clics
Triple A Control demanda a 'El Mundo' y 'Diario Red' para tapar sus vínculos con Desokupa
Para este articulo hacemos un recorrido por las conexiones entre Desokupa, Triple A Control e Hispaval Servicios, con las pruebas de esto.
etiquetas
triple a control
demanda
el mundo
diario red
actualidad
actualidad
#2
cajadecartonmojada
Que decidas llamar a tu empresa Triple A ya da algunas pistas.
es.wikipedia.org/wiki/Triple_A_(España)
es.wikipedia.org/wiki/Triple_A_(Argentina)
#4
frg
#2
#3
No lo veo, pura coincidencia. Seguro que son unos demócratas convencidos, "demócratas de toda la puta vida"
#1
mcfgdbbn3
AAA
(triple A con trol)
#3
Cuñado
Tampoco parecía que se estuviesen molestando mucho en disimular.
es.wikipedia.org/wiki/Triple_A_(España)
