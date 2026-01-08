edición general
"El día en que se extinguieron los dinosaurios fue el más trágico de la historia de la Tierra (...) los Tyrannosaurus rex y el Triceratops murieron en las primeras 24 horas"

Ocurrió en primavera hace 66 millones de años y explica la extinción del 75 % de las especies vegetales y animales que por entonces vivían, incluidos todos los dinosaurios no avianos. Pero "si aquella roca sideral no se hubiera estrellado y sin la consiguiente destrucción que ocasionó, no existiríamos" - agrega Riley Black quien en su libro, Los últimos días de los dinosaurios: un asteroide, extinción y el comienzo de un nuevo mundo, explora como pocos autores han hecho los días, semanas, meses y años posteriores a la catástrofe global.

