La DGT recula y siembra más dudas con la polémica baliza V16: otros 5 modelos pierden la homologación y ya no se podrán vender

Los cinco dispositivos que pierden ahora su validez son: ISSE Safety Light, ISSE Safety Light 2, V16eurolight, Swiss Drive V16 y Dunlop V16. La normativa establece que las balizas deben someterse a revisiones cada dos años para demostrar que mantienen las condiciones técnicas originales. Este control continuo explica por qué el listado oficial cambió dos veces el catálogo de dispositivos válidos en los últimos 3 meses. La DGT recuerda que los dispositivos que han perdido la homologación siguen siendo válidos para su uso si ya se han comprado.
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Y eso con una baliza homologada. La primera que tuve era sin homologar y nada más conectarla me convirtió en grillo.
Cada tres meses van a ir eliminando balizas hasta que solo quede una. La elegida. La más mejor y única que se venderá a 100€ la unidad por ser exclusiva.
Pergueñar un sistema así solo está a la altura de unos pocos elegidos, como Ábalos
Es retorcido ,pero no me sorprendería.
Ah bueno que si ya pasaste por caja sigue valiendo. Lo de que son para mejorar tu visibilidad era sólo un cuento.
Estos son los mismos que quieren mandar a la basura a miles de vehículos VMP para 2027 porque no tienen la placa que ellos se han sacado de la manga, aunque cumplan para el resto de Europa.