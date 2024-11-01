La DGT recula y siembra más dudas con la polémica baliza V16: otros 5 modelos pierden la homologación y ya no se podrán vender

Los cinco dispositivos que pierden ahora su validez son: ISSE Safety Light, ISSE Safety Light 2, V16eurolight, Swiss Drive V16 y Dunlop V16. La normativa establece que las balizas deben someterse a revisiones cada dos años para demostrar que mantienen las condiciones técnicas originales. Este control continuo explica por qué el listado oficial cambió dos veces el catálogo de dispositivos válidos en los últimos 3 meses. La DGT recuerda que los dispositivos que han perdido la homologación siguen siendo válidos para su uso si ya se han comprado.