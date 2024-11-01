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La DGT recula y siembra más dudas con la polémica baliza V16: otros 5 modelos pierden la homologación y ya no se podrán vender

La DGT recula y siembra más dudas con la polémica baliza V16: otros 5 modelos pierden la homologación y ya no se podrán vender

Los cinco dispositivos que pierden ahora su validez son: ISSE Safety Light, ISSE Safety Light 2, V16eurolight, Swiss Drive V16 y Dunlop V16. La normativa establece que las balizas deben someterse a revisiones cada dos años para demostrar que mantienen las condiciones técnicas originales. Este control continuo explica por qué el listado oficial cambió dos veces el catálogo de dispositivos válidos en los últimos 3 meses. La DGT recuerda que los dispositivos que han perdido la homologación siguen siendo válidos para su uso si ya se han comprado.

| etiquetas: dgt , baliza , v16
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16 comentarios
12 3 2 K 142 actualidad
eltxoa #1 eltxoa
Nadie al volante!
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#9 Albarkas
Esto es un cachondeo. Sería hora de mandar a Pere Navarro y a su equipo a su casa. Ya vale de tocar los huevos con éste tema.
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#15 guuilesmiz
#14 entonces se pueden seguir comprando las no homologadas? Vaya cachondeo, no entiendo
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angelitoMagno #4 angelitoMagno
¿Qué pasó con la oleada de multas y problemas que iban a generar las balizas?
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#8 Leon_Bocanegra
#4 a mí ya me han robado el coche tres veces por culpa de la baliza.

Y eso con una baliza homologada. La primera que tuve era sin homologar y nada más conectarla me convirtió en grillo.
2 K 32
#2 casicasi
Que se vayan a tomar por c*l*!
1 K 13
Priorat #10 Priorat
Normal. Se tienen que reomologar cada dos años. Si no lo han hecho significa que LAS QUE SE COMPREN A PARTIR DE AHORA no están homologadas.
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#11 guuilesmiz
#10 crees que el Guardia Civil de turno pedirá el ticket de compra antes de sancionar, o simplemente revisará en un listado si la marca está homologada?
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#14 Tronchador.
#11 La guardia civil solo necesita saber que la luz que tienes en el techo envía posición.
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Cometeunzullo #3 Cometeunzullo
un proceso que la propia DGT realiza de forma periódica para verificar que los productos siguen cumpliendo los requisitos técnicos exigidos.
Cada tres meses van a ir eliminando balizas hasta que solo quede una. La elegida. La más mejor y única que se venderá a 100€ la unidad por ser exclusiva.
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angelitoMagno #5 angelitoMagno
#3 Bueno, puedes seguir usando sin problema las que hayan perdido la homologación.
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#7 tropezon
#3 Es un sistema que está muy bien pensado: ya no hay que pagar una mordida para que te la homologuen, sino que tienes que seguir pagando para que no te quiten la homologacion.

Pergueñar un sistema así solo está a la altura de unos pocos elegidos, como Ábalos :troll:
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Alfon_Dc #12 Alfon_Dc
#7
Es retorcido ,pero no me sorprendería.
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#13 tropezon
#12 A ver si te crees que cualquiera llega a ministro xD
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#16 Whitefox
"La DGT recuerda que los dispositivos que han perdido la homologación siguen siendo válidos para su uso si ya se han comprado"

Ah bueno que si ya pasaste por caja sigue valiendo. Lo de que son para mejorar tu visibilidad era sólo un cuento.

Estos son los mismos que quieren mandar a la basura a miles de vehículos VMP para 2027 porque no tienen la placa que ellos se han sacado de la manga, aunque cumplan para el resto de Europa.
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FunFrock #6 FunFrock
Alguien se lo ha llevado muy calentito
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menéame