Detienen por segunda vez en ocho meses al agresor sexual del patinete en Almería

La Policía ha detenido a un hombre como el autor de varios ataques a mujeres el 11 de noviembre. El sospechoso abordaba de manera sorpresiva a mujeres, tocándolas en sus partes íntimas antes de huir en patinete. Se trata del mismo joven fue condenado por una serie de ataques similares entre febrero y marzo. El 29 de julio, el Juzgado lo condenó a 5 años y 3 días de prisión por varios delitos de abuso sexual y agresión sexual, además de una multa. La pena quedó suspendida durante 4 años tras abonar la multa, con la condición de no reincidir.

#1 Zerjillo
Pues ahora sí, la reincidencia le debería salir cara, puesto que era precisamente la clausula para quitarle la pena. Ojalá se le quiten las ganas de manosear a la gente al tipo este.
denocinha #4 denocinha
Esta detención está directamente relacionada con la puesta en libertad de la primera
tusitala #3 tusitala *
Madre mía, ¡como se puede ser tan tonto!
¿Hay una cárcel para tontos? No claro, estaría a rebosar.
SegarroAmego #2 SegarroAmego
Segarro amego!!!!
menéame