Detienen por segunda vez en ocho meses al agresor sexual del patinete en Almería

La Policía ha detenido a un hombre como el autor de varios ataques a mujeres el 11 de noviembre. El sospechoso abordaba de manera sorpresiva a mujeres, tocándolas en sus partes íntimas antes de huir en patinete. Se trata del mismo joven fue condenado por una serie de ataques similares entre febrero y marzo. El 29 de julio, el Juzgado lo condenó a 5 años y 3 días de prisión por varios delitos de abuso sexual y agresión sexual, además de una multa. La pena quedó suspendida durante 4 años tras abonar la multa, con la condición de no reincidir.