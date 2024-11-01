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Detenidos los dos menores que apuñalaron hasta cinco veces a una joven de 19 años en Alicante

Detenidos los dos menores que apuñalaron hasta cinco veces a una joven de 19 años en Alicante

La víctima tuvo que ser operada de urgencia de un neumotórax después de que una de las cuchilladas le alcanzara el pulmón. La Policía Nacional ha detenido a los dos menores, de 16 y 17 años , que apuñalaron hasta en cinco ocasiones a una joven de 19 años el pasado 12 de febrero mientras paseaba por las calles de Alicante junto con una amiga. Los agresores, que iban ataviados con mascarillas para ocultar su identidad y armados con un cuchillo de grandes dimensiones, la abordaron por la espalda y le exigieron que entregara sus objetos de valor.

| etiquetas: detenidos , menores , apuñalamiento
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20 comentarios
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Comentarios destacados:    
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
ya tu sabeh

La tercermundización que estamos sufriendo y aqui moviendo el cucu a ritmo de regueton
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Ratoncolorao #6 Ratoncolorao *
#2 Como si no hubiera ya mierdas españolas de sobra como para echarle la culpa a los inmigrantes. Esta Menéame llenico de noticias de españoles que apalizan a trans o a gente que espera un autobus en Almuñecar, pero uy, que gran momento para sacar a pasear la xenofobia de mierda.
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KoLoRo #10 KoLoRo
#2 Esto va pa #6#6

Los homicidios consumados rondan los 300 al año, pero las tentativas se han disparado: de 836 en 2019 a 1.507 en 2023. Cuando se mira quién comete estos crímenes, la diferencia es brutal. Por cada 100.000 hombres de 18 a 70 años, la tasa de condenados por homicidio o tentativa es de 2,1 entre españoles, pero sube a 8,7 entre africanos y a 8,4 entre americanos: más de cuatro veces superior. En violencia de género mortal, la media anual es de 2,4 homicidios por cada millón

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mund4y4 #12 mund4y4
#10 No entro a valorar nada concreto, vaya por delante. Me gustaría conocer los efectos de la pandemia en los números de las violencias. De esas violencias y de cualquier otra.

Todos tenemos claro porque es un comentario común a pie de calle que “desde la pandemia la gente está loca”.
No lo digo por locura propiamente, lo matizo también porque en esta web hay que matizarlo todo siempre.

No es una crítica a tus datos es una observación que hago al darme cuenta de que se comparan datos de 2019 y de 2024.
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Poplíteo #16 Poplíteo
#10 Yo voy al INE, y los últimos datos son de 2024

Total de delitos: 455.705
Cometidos por españoles: 324.232
De Nacionales UE: 26.676
De África: 45.541
De América: 46.255
De Asia: 3.744
De Oceanía: 30.

Los datos no son racistas, pero los puede retorcer el que quiera.

De 1.237 homicidios, 930 los cometieron españoles, y así todo el tiempo.
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QRK #19 QRK
#10

Según los datos del INE, esos datos que traes están manipulados.

INE - Estadísticas de delitos según nacionalidad
Según la Estadística de Condenados del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 el 71,4% de las personas condenadas por delitos en España tenían nacionalidad española. El resto se distribuyó entre otros grupos nacionales:

Países americanos: segundo lugar en número de condenados.
Países africanos: tercer grupo más representado.
Países europeos no comunitarios y países asiáticos también figuran en la estadística, con tasas menores.

¿De donde sacas esa información tú? #10
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CharlesBrowson #14 CharlesBrowson
#6 eh eh que en esa noticia tambien señale a los sexitanos
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Poplíteo #15 Poplíteo
#6 Normalmente españoles y muy españoles, si.
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QRK #20 QRK
#2 te tendrían que enviar a Mozambique un tiempo, verás que rápido se te quitaba la tontería
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#5 marcotolo
y todavia hay imbeciles que dicen que con 16 años son niños y no saben lo que hacen......
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josde #7 josde
#5 Hay bastantes y por aquí unos cuantos defensores de eso.
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Aguarrás #17 Aguarrás
#7 Por aquí efectivamente, hay mucho que no ha pisado calle en su vida, me temo.
O que se creen que todas sus vivencias son extrapolables al resto del país.
Es lo más bonito que puedo decirles... ¬¬
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KoLoRo #11 KoLoRo
#5 Y con 14 violar a una niña... son juegos de niños...

Sigo pensando, que si cometes un delito de un adulto, pagas como un adulto.
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Mauricio_Colmenero #1 Mauricio_Colmenero
Relacionada con la noticia de cuando se produjo la agresión, pero no había detenciones ...


www.meneame.net/m/actualidad/asaltan-dos-jovenes-alicante-apunalan-ell
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#3 Pitchford
Por mí, minoría de edad a los 16 años, para votar, para conducir, para ir a la cárcel y para todo. Tienen bastante más inteligencia que muchos viejos que pueden hacer de todo..
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Falk #8 Falk
#3 una cosa es ser inteligente y otra empático o responsable.

Yo estoy de acuerdo que si eres capaz de apuñalar a alguien debes responsabilizarte... Como si tienes 14 años. Lo de conducir o votar no lo veo.
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#9 Pitchford
#8 No es mi experiencia personal que a los 16 años (y menos) no puedas ser empático y responsable (o no), lo mismo o más que de mayor..
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Falk #13 Falk
#9 se puede ser responsable a los 16 pero por lo general eso se va dando con la edad, aunque algunos nunca cambian.

La empatía por contra no estoy tan seguro de si aumenta o disminuye con la edad.
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cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
Puñaladas entre colegas.

PD: Lo de los menores y esta clase de delitos es escandaloso.
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#18 Borgiano
Pinta a caso aislado, circulen, por favor.
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