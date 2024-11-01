Detenidos los dos menores que apuñalaron hasta cinco veces a una joven de 19 años en Alicante

La víctima tuvo que ser operada de urgencia de un neumotórax después de que una de las cuchilladas le alcanzara el pulmón. La Policía Nacional ha detenido a los dos menores, de 16 y 17 años , que apuñalaron hasta en cinco ocasiones a una joven de 19 años el pasado 12 de febrero mientras paseaba por las calles de Alicante junto con una amiga. Los agresores, que iban ataviados con mascarillas para ocultar su identidad y armados con un cuchillo de grandes dimensiones, la abordaron por la espalda y le exigieron que entregara sus objetos de valor.