Detenidos los dos menores que apuñalaron hasta cinco veces a una joven de 19 años en Alicante

La víctima tuvo que ser operada de urgencia de un neumotórax después de que una de las cuchilladas le alcanzara el pulmón. La Policía Nacional ha detenido a los dos menores, de 16 y 17 años , que apuñalaron hasta en cinco ocasiones a una joven de 19 años el pasado 12 de febrero mientras paseaba por las calles de Alicante junto con una amiga. Los agresores, que iban ataviados con mascarillas para ocultar su identidad y armados con un cuchillo de grandes dimensiones, la abordaron por la espalda y le exigieron que entregara sus objetos de valor.
| etiquetas: detenidos , menores , apuñalamiento
La tercermundización que estamos sufriendo y aqui moviendo el cucu a ritmo de regueton
Los homicidios consumados rondan los 300 al año, pero las tentativas se han disparado: de 836 en 2019 a 1.507 en 2023. Cuando se mira quién comete estos crímenes, la diferencia es brutal. Por cada 100.000 hombres de 18 a 70 años, la tasa de condenados por homicidio o tentativa es de 2,1 entre españoles, pero sube a 8,7 entre africanos y a 8,4 entre americanos: más de cuatro veces superior. En violencia de género mortal, la media anual es de 2,4 homicidios por cada millón
… » ver todo el comentario
Todos tenemos claro porque es un comentario común a pie de calle que “desde la pandemia la gente está loca”.
No lo digo por locura propiamente, lo matizo también porque en esta web hay que matizarlo todo siempre.
No es una crítica a tus datos es una observación que hago al darme cuenta de que se comparan datos de 2019 y de 2024.
Total de delitos: 455.705
Cometidos por españoles: 324.232
De Nacionales UE: 26.676
De África: 45.541
De América: 46.255
De Asia: 3.744
De Oceanía: 30.
Los datos no son racistas, pero los puede retorcer el que quiera.
De 1.237 homicidios, 930 los cometieron españoles, y así todo el tiempo.
Según los datos del INE, esos datos que traes están manipulados.
INE - Estadísticas de delitos según nacionalidad
Según la Estadística de Condenados del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 el 71,4% de las personas condenadas por delitos en España tenían nacionalidad española. El resto se distribuyó entre otros grupos nacionales:
Países americanos: segundo lugar en número de condenados.
Países africanos: tercer grupo más representado.
Países europeos no comunitarios y países asiáticos también figuran en la estadística, con tasas menores.
¿De donde sacas esa información tú? #10
O que se creen que todas sus vivencias son extrapolables al resto del país.
Es lo más bonito que puedo decirles...
Sigo pensando, que si cometes un delito de un adulto, pagas como un adulto.
www.meneame.net/m/actualidad/asaltan-dos-jovenes-alicante-apunalan-ell
Yo estoy de acuerdo que si eres capaz de apuñalar a alguien debes responsabilizarte... Como si tienes 14 años. Lo de conducir o votar no lo veo.
La empatía por contra no estoy tan seguro de si aumenta o disminuye con la edad.
PD: Lo de los menores y esta clase de delitos es escandaloso.