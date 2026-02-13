edición general
17 meneos
25 clics
Detenidos en Castellón tres neonazis de Núcleo Nacional por delito de odio contra musulmanes

Detenidos en Castellón tres neonazis de Núcleo Nacional por delito de odio contra musulmanes

La Guardia Civil arrestó a los tres ultras, de entre 18 y 23 años, acusados de haber colocado pegatinas en tiendas de magrebíes y pakistaníes con leyendas como 'moros de mierda'

| etiquetas: odio , nazis , núcleo nacional , neonazis
14 3 0 K 123 actualidad
12 comentarios
14 3 0 K 123 actualidad
JohnnyQuest #3 JohnnyQuest
Pakistaní moro… es que no se puede ser más ignorante.
2 K 33
plutanasio #9 plutanasio
#3 si son musulmanes entra dentro de la definición. Y las probabilidades que un pakistaní lo sea son elevadas
0 K 10
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Tienen 7 apellidos arios?
0 K 20
SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones
La derecha liberal y moderna que la izquierda no debe denostar...

Relacionada: www.meneame.net/story/facha-valencia-plaza
0 K 12
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo *
ES UNA EQUIVOCACIÓN: Marlaskita acaba de admtir, legalizar, a esta formación dándole naturaleza de partido político democrático y constitucional como cualquier otro y admitiendo sus principios y propuestas como españolas y mucho españolas. libérense esos héroes de la patria. orden de Marlaskita power! (para gente no informada: el ministerio del Interior de Marlaska ha admitido el registro de este grupo como partido político hace unos días)
0 K 12
triste_realidad #8 triste_realidad
#6 Iba para #2 que me tiene en ignorados y no se ni si he interactuado con el alguna vez.
1 K 19
vviccio #10 vviccio *
Son una secta que capta a gente vulnerable para su fines, es lo mismo que hacen las redes yihadistas, el mosad o los pederastas a través de las redes sociales y chats de videojuegos.
0 K 11
alfre2 #12 alfre2
“Entre 18 y 23 años”? Ultra-pollardones entonces
0 K 11
Dene #5 Dene
pocos me parecen!
0 K 10
#1 cocococo
¿Qué neonazis? Si los auténticos nazis alemanes resucitaran, lo primero que harían sería cargarse a todos los neonazis.
0 K 7
#11 Rixx
Veo que han recuperado el águila nazi estos simpáticos muchachos de Núcleo Subnormal :-D
0 K 7
triste_realidad #6 triste_realidad *
¿A Nucleo Necional o al partido, Noviembre Necional?
0 K 7

menéame