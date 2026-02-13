·
Detenidos en Castellón tres neonazis de Núcleo Nacional por delito de odio contra musulmanes
La Guardia Civil arrestó a los tres ultras, de entre 18 y 23 años, acusados de haber colocado pegatinas en tiendas de magrebíes y pakistaníes con leyendas como 'moros de mierda'
odio
nazis
núcleo nacional
neonazis
#3
JohnnyQuest
Pakistaní moro… es que no se puede ser más ignorante.
2
K
33
#9
plutanasio
#3
si son musulmanes entra dentro de la definición. Y las probabilidades que un pakistaní lo sea son elevadas
0
K
10
#4
Verdaderofalso
Tienen 7 apellidos arios?
0
K
20
#7
SeñorPresunciones
La derecha liberal y moderna que la izquierda no debe denostar...
Relacionada:
www.meneame.net/story/facha-valencia-plaza
0
K
12
#2
YSiguesLeyendo
*
ES UNA EQUIVOCACIÓN: Marlaskita acaba de admtir, legalizar, a esta formación dándole naturaleza de partido político democrático y constitucional como cualquier otro y admitiendo sus principios y propuestas como españolas y mucho españolas. libérense esos héroes de la patria. orden de Marlaskita power! (para gente no informada: el ministerio del Interior de Marlaska ha admitido el registro de este grupo como partido político hace unos días)
0
K
12
#8
triste_realidad
#6
Iba para
#2
que me tiene en ignorados y no se ni si he interactuado con el alguna vez.
1
K
19
#10
vviccio
*
Son una secta que capta a gente vulnerable para su fines, es lo mismo que hacen las redes yihadistas, el mosad o los pederastas a través de las redes sociales y chats de videojuegos.
0
K
11
#12
alfre2
“Entre 18 y 23 años”? Ultra-pollardones entonces
0
K
11
#5
Dene
pocos me parecen!
0
K
10
#1
cocococo
¿Qué neonazis? Si los auténticos nazis alemanes resucitaran, lo primero que harían sería cargarse a todos los neonazis.
0
K
7
#11
Rixx
Veo que han recuperado el águila nazi estos simpáticos muchachos de Núcleo Subnormal
0
K
7
#6
triste_realidad
*
¿A Nucleo Necional o al partido, Noviembre Necional?
0
K
7
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
Relacionada: www.meneame.net/story/facha-valencia-plaza