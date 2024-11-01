Facha (Valencia Plaza)

Las palabras se descargan por el mal uso. Pierden su potencia cuando se emplean de forma imprecisa, malgastando el valor semántico que atesoran. De potentes armas para el debate devienen en meras muletillas que sirven para todo y, por lo tanto, para nada. En España, país experto en todo tipo de chapuzas -también lingüísticas-, lo comprobamos con una de las palabras de moda: facha.
| etiquetas: facha , fascismo , opinion
Menos mal que alguien en la izquierda se ha dado cuenta...
Claro que confundir neoliberal con liberal y conservador con ultraconservador también tiene su miga digo yo...
Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja derecha moderna, culta y reformadora, en España dices??? Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja si aqui tenemos una derecha rancia, analfabeta y reaccionaria
Rojo, bolivariano, progre, perroflauta, zurdo...
¿Por qué será que a la gente le molesta más que le llamen por lo que son (o al menos por lo que defienden) que las tropelías que hacen los que votan?
Sobre bolivarianos, en Podemos había por lo menos sus líderes (Pablemos y Monedero bien que defendían el régimen chavista).
Pues si solo hay dos bolivarianos, que se lo digan a esos dos si es que lo son, sin generalizar. Porque no hay muchos más, si es que hay alguno.