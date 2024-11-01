Facha (Valencia Plaza)

edición general
Las palabras se descargan por el mal uso. Pierden su potencia cuando se emplean de forma imprecisa, malgastando el valor semántico que atesoran. De potentes armas para el debate devienen en meras muletillas que sirven para todo y, por lo tanto, para nada. En España, país experto en todo tipo de chapuzas -también lingüísticas-, lo comprobamos con una de las palabras de moda: facha.

Findeton #1 Findeton
" descalificar con la palabra facha al amplísimo sector de la sociedad española que es partidaria de opciones políticas liberales o conservadoras es proclamar abiertamente el intento de aniquilar en España la existencia de una derecha moderna, culta y reformadora"

Menos mal que alguien en la izquierda se ha dado cuenta...
4 K 56
xalabin #5 xalabin
#1 Totalmente de acuerdo.
Claro que confundir neoliberal con liberal y conservador con ultraconservador también tiene su miga digo yo...
1 K 16
#9 fremen11
#1 "aniquilar en España la existencia de una derecha moderna, culta y reformadora"

Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja derecha moderna, culta y reformadora, en España dices??? Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja si aqui tenemos una derecha rancia, analfabeta y reaccionaria
0 K 8
Findeton #15 Findeton
#9 Yo he citado el artículo, no significa que esté de acuerdo con todo lo que dice. Estoy de acuerdo en que la derecha española no es moderna, de hecho es jacobina/centralista.
0 K 10
Andreham #4 Andreham
Pues a la derecha le ha funcionado de puta madre:

Rojo, bolivariano, progre, perroflauta, zurdo...

¿Por qué será que a la gente le molesta más que le llamen por lo que son (o al menos por lo que defienden) que las tropelías que hacen los que votan?
2 K 29
Findeton #7 Findeton
#4 Pues a la izquierda le ha funcionado taaaan bien que ahora en España está perdiendo elecciones.
0 K 10
Asimismov #3 Asimismov *
#_1 La derecha se liquidará ella solita abrazando el fascismo que le va taaaan bien a los usanitos, húngaros, polacos, alemanes, ucranianos ... e israelíes que están abandonando lsrael.
1 K 20
SeñorPresunciones #12 SeñorPresunciones
Si vienes con la bandera del pollo y cantando cara al sol, pues sí, eres un facha. Las opciones políticas liberales y de derechas son otra cosa.
0 K 12
Findeton #13 Findeton
#11 Hombre pues les votaba bastante gente, vamos que no eran 2.
0 K 10
Equidislate #6 Equidislate
Se dice más porque cada vez hay más, por desgracia. Lo raro de verdad es que se llame comunista o bolivarianos a todos los izquierdistas, si ya comunistas de esos no hay casi ninguno, y bolivarianos en España aun menos.
0 K 8
Findeton #8 Findeton
#6 Los fascistas eran un tipo de derecha nacionalista e intervencionista/centralista. Por ejemplo, no tiene nada que ver con los liberales, que no somos ni nacionalistas ni centralistas/intervencionistas.

Sobre bolivarianos, en Podemos había por lo menos sus líderes (Pablemos y Monedero bien que defendían el régimen chavista).
0 K 10
#10 Leon_Bocanegra
#8 tú que vas a ser liberal? si cuando se trata de quitar derechos a los demás ,eres el primero en apoyar las intervenciones del estado.
0 K 11
Findeton #14 Findeton
#10 Yo respeto todos los derechos que son tales. Es decir, únicamente el derecho de propiedad.
0 K 10
Equidislate #11 Equidislate
#8 No he dicho que los liberales sean fachas. He dicho que cada vez hay más fachas, de esos de ideología política reaccionaria, como dice la RAE.

Pues si solo hay dos bolivarianos, que se lo digan a esos dos si es que lo son, sin generalizar. Porque no hay muchos más, si es que hay alguno.
0 K 8

