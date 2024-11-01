edición general
Detenido por segunda vez el hombre acusado de violar a su hija en Lleida

El hombre de 40 años que fue detenido este pasado domingo como presunto autor de la violación de su propia hija, una mujer de 21 años, ha sido arrestado este martes por segunda vez consecutiva, en apenas dos días. Tras pasar a disposición de un juzgado, la magistrada le puso ayer en libertad, acusado de un delito de agresión sexual. Le impuso eso sí medidas cautelares, como una orden de alejamiento de la víctima, su hija. Este martes, el acusado se ha saltado la orden de alejamiento y por esta razón ha sido detenido por los Mossos

Este martes, el acusado se ha saltado la orden de alejamiento y por esta razón ha sido detenido por los Mossos
