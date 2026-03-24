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Detenido el gerente de la Sanidad soriana y su mano derecha por presunta prevaricación

Detenido el gerente de la Sanidad soriana y su mano derecha por presunta prevaricación

director Gerente de Asistencia Sanitaria de Soria y al responsable del Área de Servicios Generales y del Área Económica, en el marco de una investigación.

| etiquetas: sanidad , corrupción , mamoneo
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