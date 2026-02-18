edición general
13 meneos
35 clics
Detenido el ex marido y padre de la mujer y la niña degolladas en su casa en Xilxes

Detenido el ex marido y padre de la mujer y la niña degolladas en su casa en Xilxes

Detenido el autor del doble crimen en Xilxes de una mujer y su hija menor de edad. El exmarido y padre de la mujer y la menor de 12 años cuyos cadáveres fueron hallados degollados en una vivienda de Xilxes ha sido detenido como presunto autor de los hechos, ha anunciado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Unas horas antes, había sido arrestado por quebrantar una orden de alejamiento de 300 metros de su exmujer y la niña que tenía en vigor hasta 2027 y que impedía al exmarido y padre de la menor ahora arrestado acercarse...

| etiquetas: asesinato , xilxes , castellón
11 2 0 K 120 actualidad
7 comentarios
11 2 0 K 120 actualidad
#4 fremen11
Algún fanboy ese que lleva el nick denoseéquéquelee decía ayer S U I C I D I O en alusión y retranca a qué podría haber sido la madre quien hubiese cometido tal atrocidad y claro, que si es que solo los tíos matan a los hijos
2 K 24
#7 La_Conquista_Del_Mundo
#4 He buscado retranca, muy bueno:
retranca
[links]

Diccionario de la lengua española {0xa9} 2005 Espasa-Calpe:
retranca

f. Correa ancha que rodea las ancas de las caballerías y ayuda a frenar el carro o lo hace retroceder.
col. Intención maliciosa que se disimula u oculta:
no te fíes de ella, dice las cosas con retranca.
0 K 9
#3 MenéameParaLosFascistas
La coartada parecía inventada por un subnormal, pero por aquí hubo muchos a los que le encajaba.
1 K 22
Atusateelpelo #2 Atusateelpelo
Ayer lei en alguna noticia que habia camaras de la Policia Local cubriendo esa calle. No deberia ser dificil desmontar la coartada si es culpable.
0 K 17
#1 Tunguska08Chelyabinsk13 *
"Tanto la mujer como la niña, de 12 años de edad y estudiante de sexto de Primaria en la localidad, así como el padre y marido de las víctimas son sordomudos..."

Bueno supongo que tendrán audífonos, pero me parecía algo dificil de imaginar, unas acciones así, en silencio...
0 K 12
Macnulti_reencarnado #6 Macnulti_reencarnado
Unos cuantos cientos de miles de votos más para Vox.
0 K 9
#5 fremen11
Algún fanboy ese que lleva el nick denoséquéquelee decía ayer S U I C I D I O en alusión y retranca a qué podría haber sido la madre quien hubiese cometido tal atrocidad y claro, que si es que solo los tíos matan a los hijos
0 K 8

menéame