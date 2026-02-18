Detenido el ex marido y padre de la mujer y la niña degolladas en su casa en Xilxes

Detenido el autor del doble crimen en Xilxes de una mujer y su hija menor de edad. El exmarido y padre de la mujer y la menor de 12 años cuyos cadáveres fueron hallados degollados en una vivienda de Xilxes ha sido detenido como presunto autor de los hechos, ha anunciado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Unas horas antes, había sido arrestado por quebrantar una orden de alejamiento de 300 metros de su exmujer y la niña que tenía en vigor hasta 2027 y que impedía al exmarido y padre de la menor ahora arrestado acercarse...